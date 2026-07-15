*13:21JST クリレスＨＤ---「らぁめん小池」運営のイノセンスの株式取得

クリエイト・レストランツ・ホールディングス＜3387＞は14日、子会社であるクリエイト・ヌードルズを通じて、東京都内でラーメン専門店を展開するイノセンスの全株式を取得し、子会社化すると発表した。

取得株式数は110株（議決権の数：110個、議決権所有割合：100.00％）となる。株式取得日は2026年9月1日を予定している。

イノセンスは、世田谷区の「らぁめん小池」をはじめ、「中華蕎麦にし乃」、「キング製麺」、「つけめん金龍」など東京都内で10店舗の直営ラーメン店を展開している。「らぁめん小池」、「中華蕎麦にし乃」、「キング製麺」などの主要ブランドは、ミシュランガイドのビブグルマンや食べログ ラーメンTOKYO百名店に複数回選出されるなど、高い商品力とブランド力を有している。

今回の取得により、クリエイト・ヌードルズが展開する「つけめん TETSU」、「えびそば一幻」、「狼煙」などの既存ブランドに、イノセンスの高付加価値なブランド群を加え、ラーメン事業のブランドポートフォリオを強化する。店舗開発情報や購買・物流網などのインフラも活用し、マルチブランド・マルチロケーション戦略を推進する。《KT》