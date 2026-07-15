*13:15JST クリレスＨＤ---1Q増収増益、通期業績予想に対して順調に進捗

クリエイト・レストランツ・ホールディングス＜3387＞は14日、2027年2月期第1四半期（26年3月-5月）連結決算（IFRS）を発表した。売上収益が前年同期比3.5%増の432.77億円、営業利益が同10.8%増の33.78億円、税引前利益が同7.7%増の32.21億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益が同6.2%増の22.17億円となった。

当第1四半期において、売上収益については、既存店が概ね堅調に推移（既存店売上高前年同期比2.8%増）したことに加え、「日常」「定番」業態であるベーカリー及びヌードルが好調を維持したことや、都心の商業施設店舗におけるハレの日需要の獲得等により、前年同期を上回った。営業利益については、居酒屋カテゴリーにおいて「磯丸水産」を中心に既存店の前年割れが響き減益となったものの、CRカテゴリーの大幅な増益に加え、専門ブランドカテゴリー及び海外カテゴリーも堅調に推移したこと等により、連結全体では前年同期を上回る結果となった。

2027年2月期通期の連結業績予想については、売上収益が前期比3.4%増の1,710.00億円、営業利益が同13.3%増の90.00億円、税引前利益が同1.8%増の80.00億円、親会社の所有者に帰属する当期利益が同21.9%増の57.00億円とする期初計画を据え置いている。《KT》