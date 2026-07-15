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シュッピン 2026年5月度月次情報
記事提供元：フィスコ
*13:03JST シュッピン---2026年5月度月次情報
シュッピン＜3179＞は14日、2026年5月度の月次情報を発表した。
売上高は39.45億円で前年同月比97.1％となった。このうちEC売上高は28.78億円で前年同月比86.0％だった。一方、Web会員数は792,751人となり、前月から3,619人増加し、新規会員獲得は引き続き堅調に推移した。
また、2026年6月24日に公表したとおり、決算短信については現在開示に向けた準備を進めており、予定どおり開示する見込みとしている。
2026年5月の売上動向では、主力のカメラ事業と時計事業のいずれも免税売上が引き続き堅調に推移したことが下支えとなった。一方で、2026年4月1日に実施した基幹システムのリプレイスに伴い、楽天市場やYahoo!ショッピングなど一部国内モールへの出店を停止した影響が継続した。
EC売上高は2026年4月度から改善傾向が見られるものの、前年同月を下回る水準で推移し、全体の売上高も前年実績を若干下回る結果となった。《KT》
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