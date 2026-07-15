*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～IDOM、前澤HDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月15日 10:19 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35 117443 36730.091 247.33% 0.0004%

＜575A＞ 前澤HD 469800 147615.16 217.91% 0.1536%

＜6083＞ ERIHD 295700 72364.24 188.9% 0.0902%

＜2012＞ iS米債03 1294510 79056.036 174.08% -0.0028%

＜276A＞ ククレブ 193000 142127.5 171.36% 0.0209%

＜5246＞ ELEMENTS 2352300 334243.64 168.6% 0.1057%

＜446A＞ ノースサンド 1056900 371852.7 159.04% 0.0021%

＜1651＞ iF高配40 82064 78062.388 136.58% 0.0146%

＜2563＞ iS500米H 940990 129097.151 114.53% 0.0035%

＜1407＞ ウエストHD 1431800 1135442.66 113.52% 0.1741%

＜573A＞ iS日債20 304050 49873.499 111.53% -0.0011%

＜7599＞ IDOM 2345400 1053269.76 104.25% -0.0819%

＜3182＞ オイシックス 125200 87936.26 87.88% 0.0614%

＜3083＞ スターシーズ 150900 53829.08 86.57% -0.0828%

＜1595＞ NZAMJリート 81369 58524.291 85.68% 0.0031%

＜1398＞ SMDAMJリ 367510 514422.553 84.51% 0.0071%

＜2620＞ iS米債13 563470 82415.576 80.81% -0.0008%

＜3608＞ TSIHD 382000 228325.64 75.99% 0.033%

＜2153＞ イージェイHD 125200 101367.4 75.99% 0.0602%

＜3922＞ PRTIMES 77300 78903.6 73.08% -0.0858%

<4071> プラスアルファ 317700 451550.78 70.5% -0.1645%

<3907> シリコンスタシオ 154900 47264.78 70.26% -0.0543%

<505A> ギークリー 172900 128248.14 65.85% -0.008%

<1434> JESCOHD 151600 136386.76 57.79% -0.0648%

<2471> エスプール 702100 104699.64 52.89% 0.0145%

<1577> NF高配70 4073 143876.32 50.73% 0.007%

<1632> NF金融 4161 101098.374 43.49% 0.0066%

<6099> エラン 75900 41820.5 42.08% 0.0381%

<8291> 日産東HD 213900 76147.88 37.45% 0.0109%

<9324> 安田倉庫 73600 122028.16 36.26% 0.0108%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》