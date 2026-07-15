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出来高変化率ランキング（10時台）～IDOM、前澤HDなどがランクイン

2026年7月15日 10:43

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記事提供元：フィスコ

*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～IDOM、前澤HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月15日　10:19　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 117443 　36730.091　 247.33% 0.0004%
＜575A＞ 前澤HD　　　　　　469800 　147615.16　 217.91% 0.1536%
＜6083＞ ERIHD　　　　　295700 　72364.24　 188.9% 0.0902%
＜2012＞ iS米債03　　　　1294510 　79056.036　 174.08% -0.0028%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　193000 　142127.5　 171.36% 0.0209%
＜5246＞ ELEMENTS　　2352300 　334243.64　 168.6% 0.1057%
＜446A＞ ノースサンド　　　　1056900 　371852.7　 159.04% 0.0021%
＜1651＞ iF高配40　　　　82064 　78062.388　 136.58% 0.0146%
＜2563＞ iS500米H　　　940990 　129097.151　 114.53% 0.0035%
＜1407＞ ウエストHD　　　　1431800 　1135442.66　 113.52% 0.1741%
＜573A＞ iS日債20　　　　304050 　49873.499　 111.53% -0.0011%
＜7599＞ IDOM　　　　　　2345400 　1053269.76　 104.25% -0.0819%
＜3182＞ オイシックス　　　　125200 　87936.26　 87.88% 0.0614%
＜3083＞ スターシーズ　　　　150900 　53829.08　 86.57% -0.0828%
＜1595＞ NZAMJリート　　81369 　58524.291　 85.68% 0.0031%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　367510 　514422.553　 84.51% 0.0071%
＜2620＞ iS米債13　　　　563470 　82415.576　 80.81% -0.0008%
＜3608＞ TSIHD　　　　　382000 　228325.64　 75.99% 0.033%
＜2153＞ イージェイHD　　　125200 　101367.4　 75.99% 0.0602%
＜3922＞ PRTIMES　　　77300 　78903.6　 73.08% -0.0858%
<4071> プラスアルファ　　　317700 　451550.78　 70.5% -0.1645%
<3907> シリコンスタシオ　　154900 　47264.78　 70.26% -0.0543%
<505A> ギークリー　　　　　172900 　128248.14　 65.85% -0.008%
<1434> JESCOHD　　　151600 　136386.76　 57.79% -0.0648%
<2471> エスプール　　　　　702100 　104699.64　 52.89% 0.0145%
<1577> NF高配70　　　　4073 　143876.32　 50.73% 0.007%
<1632> NF金融　　　　　　4161 　101098.374　 43.49% 0.0066%
<6099> エラン　　　　　　　75900 　41820.5　 42.08% 0.0381%
<8291> 日産東HD　　　　　213900 　76147.88　 37.45% 0.0109%
<9324> 安田倉庫　　　　　　73600 　122028.16　 36.26% 0.0108%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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