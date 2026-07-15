abc、フィジカルAIロボット「Galbot　G1」の国内検証を開始

■工場・物流・小売・建設・介護で作業支援や自動化の可能性を検証

abc<8783>(東証スタンダード)は7月14日、フィジカルAIロボット事業の推進状況として、ヒューマノイドロボット「Galbot G1」の受領と国内検証の開始を発表した。ビッグハンズと製品売買契約を締結し、初期投資として1台を6月17日に導入。新設したフィジカルAIロボット事業部とビッグハンズを中心に、初期設定や基本動作確認、デモ環境の整備、安全面・運用面の検証を進めている。

工場、物流、小売、建設、介護などでの搬送、ピッキング、棚入れ・棚出し、作業支援への活用を想定する。製造現場での部品搬送や重量物移動、倉庫での段ボール荷下ろし・開封、飲料販売などの無人店舗運営支援、建設現場での自律制御モデルの検証を進め、国内企業向けのデモンストレーションやPoCに活用する。

ビッグハンズには国内大手企業を含む複数の事業会社から、実機見学、個別デモ、PoC、レンタル活用に関する相談や問い合わせが寄せられている。個別企業名や取引条件、導入時期などの決定事項はない。2026年8月期の連結業績への影響は軽微で、2027年8月期以降の収益化や業績影響は未定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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