神鋼商事、27年3月期は増収増益・連続増配予想、鋼材価格上昇と装置需要回復を見込む

(決算速報) エスプール<2471>(東証プライム)は7月14日に26年11月期第2四半期累計(以下、中間期)連結業績を発表した。前年同期比では環境経営支援サービスにおける一時的収益の反動で減益だったが、計画比では大幅に上振れて着地した。障がい者雇用支援サービスや広域行政BPOサービスが好調に推移した。そして通期の2桁増益予想を据え置いた。環境経営支援サービスは売上が第4四半期に集中する見込みだ。26年11月期は基盤整備を完了し、27年11月期からの再成長を目指すとしている。積極的な事業展開で収益回復基調だろう。株価は5月の年初来安値圏から急反発して戻り歩調だ。高配当利回りなども支援材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

■26年11月期中間期減益だが計画比上振れ、通期2桁増益予想据え置き

26年11月期中間期連結業績(IFRS)は売上収益が前年同期比1.5%増の126億81百万円、営業利益が19.6%減の6億48百万円、親会社所有者帰属中間純利益が30.9%減の2億83百万円だった。

前年同期比では環境経営支援サービスにおける一時的収益の反動で減益だったが、計画(26年1月14日付の期初公表値、売上収益123億69百万円、営業利益4億39百万円、親会社所有者帰属中間純利益1億94百万円)比では大幅に上振れて着地した。障がい者雇用支援サービスや広域行政BPOサービスが好調に推移した。

セグメント別(内部取引、全社費用等調整前)に見ると、ビジネスソリューション事業は売上収益が9.1%増の83億09百万円で、営業利益が6.0%増の15億05百万円だった。

障がい者雇用支援サービスの売上収益は11.5%増の49億90百万円だった。設備販売は前年同期比18区画増の710区画、期末時点の顧客数は前年同期比53社増の750社だった。農園は3施設(屋内3施設)を開設し、期末時点で62農園(屋外40、屋内22)となり、管理区画は1万477区画、就労者数は5239名(定着率92%)となった。設備販売は第2四半期が482区画となり、計画405～455区画に対して上振れた。新年度の農園利用開始に伴う需要を取り込んで伸長した。

広域行政BPOサービスの売上収益は60.5%増の7億76百万円だった。物価高騰対策等のスポット業務受注が牽引した。安定収益基盤となる共同BPO業務については一部案件で立ち上がりに時間を要した。なお長崎県対馬市に23拠点目となる新センターを開設した。離島における共同BPOモデルの構築に取り組む。環境経営支援サービスの売上収益は27.9%減の3億25百万円(企業向けが38.0%減の3億25百万円、自治体向けが47.6%増の1億03百万円)だった。カーボンクレジットの大口販売の反動で減収だが、コンサルティング案件の納品が第4四半期に集中する見込みだ。

通販発送代行サービスの売上収益は7.7%減の6億03百万円だった。26年5月に品川センターの撤退および流山センターへの統合が完了した。採用支援サービスの売上収益は2.4%減の4億10百万円だった。採用支援サービスの応募数が減少した。また健康診断業務代行サービスはイレギュラー対応の増加で生産性が低下し、損失を計上した。販売促進支援サービスの売上収益は2.4%増の6億96百万円だった。下期からの業務拡大に向けて人員採用および運営体制の強化を推進した。

人材ソリューション事業は売上収益が10.0%減の44億23百万円、営業利益が23.6%減の2億82百万円だった。売上収益の内訳は、コールセンター派遣が10.2%減の35億13百万円、販売支援が4.1%増の4億31百万円、その他(建設技術者派遣など)が18.2%減の4億81百万円だった。コールセンター派遣は減収だが、スタッフの新規投入および退職抑制の取り組みの効果により、第2四半期は第1四半期比で増収に転じた。販売支援は大型スポット案件により堅調に推移した。建設技術者派遣は運営体制変更によりスタッフ新規投入が計画を下回った。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上収益が59億38百万円で営業利益が36百万円、第2四半期は売上収益が67億43百万円で営業利益が6億12百万円だった。

通期連結業績予想は前回予想(26年1月14日付の期初公表値)を据え置いて、売上収益が前期比3.1%増の268億44百万円、営業利益が13.0%増の27億33百万円、親会社所有者帰属当期利益が14.9%増の16億59百万円としている。配当予想は前期と同額の10円(期末一括)で、予想配当性向は47.2%となる。

なお環境経営支援サービスの売上が第4四半期偏重のため、四半期別営業利益の期初計画は第1四半期が2億05百万円の損失、第2四半期が6億44百万円、第3四半期が5億17百万円、第4四半期が17億77百万円としている。

通期のセグメント別(内部取引、全社費用等調整前)計画は、ビジネスソリューション事業の売上収益が9.5%増の181億24百万円で営業利益が19.8%増の42億95百万円、人材ソリューション事業の売上高が7.1%減の89億円で営業利益が16.1%減の6億90百万円としている。ビジネスソリューション事業は障がい者雇用支援サービスを中心に増収増益を見込む。人材ソリューション事業は前下期比で増収転換を目指す。

売上収益の計画についてはビジネスソリューション事業の障がい者雇用支援サービスが10.9%増の100億29百万円、広域行政BPOサービスが15.1%増の15億75百万円(上期6億25百万円、下期9億50百万円で下期偏重)、環境経営支援サービスが0.8%減の19億13百万円(企業向け1.1%減の16億35百万円、自治体向け0.5%増の2億78百万円)、通販発送代行サービスが12.2%減の11億69百万円、採用支援サービス(OMUSUBI)が28.0%増の10億30百万円、販売促進支援サービスが13.1%増の16億円、そして人材ソリューション事業のコールセンター派遣が11.8%減の89億円、販売支援が0.2%減の8億円、その他が18.5%増の14億円としている。

障がい者雇用支援サービスの農園開設は6農園、設備販売は1350区画(第3四半期250～300区画、第4四半期340～390区画)の計画である。就労者のキャリアアップ支援強化や野菜の活用拡大など農園の価値向上に注力するほか、来期以降の農園の地方展開を見据えて足元の課題対応に注力する。

広域行政BPOサービスは前期の反省を踏まえ、未確定の国策案件を含まずに売上計画を策定した。またスポット業務の一巡により第3四半期の売上が一時的に落ち着く見込みだ。環境経営支援サービスはコンサル案件の納品時期の影響により、売上が第4四半期に集中(第4四半期の売上高計画11億51百万円)する見込みだ。

通販発送代行サービスは品川センターの統合が完了(営業利益約1億50百万円の押し上げ効果)し、下期からの本格的な収益改善を見込む。採用支援サービス(OMUSUBI)は、収益改善が困難な健康診断業務代行サービスを今期中に終了し、採用支援サービスに経営資源を集中する。販売促進支援サービスは既存主要顧客との取引拡大を推進する。

コールセンター派遣は受託業務を本格開始し、ニーズの強い発信業務を中心に受注拡大を図る。販売支援は案件ラインアップ拡充により堅調な売上推移を目指す。建設技術者派遣は事業方針見直しにより新規営業を抑制する。

26年11月期は2桁増益予想としている。基盤整備を完了し、27年11月期からの再成長を目指すとしている。積極的な事業展開で収益回復基調だろう。

■株価は戻り歩調

株価は5月の年初来安値圏から急反発して戻り歩調だ。高配当利回りなども支援材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。7月14日の終値は274円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS21円24銭で算出)は約12倍、今期予想配当利回り(会社予想の10円で算出)は約3.6%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS130円77銭で算出)は約2.1倍、そして時価総額は約216億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（2026/7/11）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（2026/7/10）

・【ＡＩデータセンター投資】半導体株調整後の新テーマ、データセクションの大型ＧＰＵ投資に注目（2026/7/8）

・ＳＯＸ急落後も相場は崩れず、ＴＯＰＩＸ最高値が映す物色の広がり（2026/7/6）

