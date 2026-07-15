WIZE、ソラナ累計取得額が10億円突破、保有量で世界トップ10入り

■CoinGeckoランキングで世界11位から10位へ上昇

WIZE<3664>(東証グロース)は7月14日、暗号資産ソラナ(SOL)の累計取得額が10億円を突破し、総保有量が6万6458.08SOLとなったと発表した。7月8日、13日、14日の3回にわたり、1SOL当たり1万3000円を下回る水準で計7978SOLを約1億円で追加取得した。

累計取得価額は10億39万9624円、平均取得単価は1万5053円。保有量は国内上場企業で最大規模とし、CoinGeckoの「Solana Treasury Holdings」で前回の世界11位から10位へ上昇した。新株予約権の行使で発行済株式数が増える一方、SOLの積み増しがこれを上回り、1株当たり保有量を1万株換算した指標は2月の約1.99SOLから約6.54SOLへ約3.3倍となった。

同社はSBI VCトレードを通じてSOLを取得しており、ソラナ財団公認プログラムに採択されたバリデータも運用する。今後も1株当たりの保有SOLを重要な経営指標として継続的な向上を目指す。同件による業績への影響は軽微で、連結業績予想に変更はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】ＳＯＸ急落で半導体株に警戒感、押し目買いと主力交代思惑が交錯（2026/7/6）

・【どう見るこの相場】日経平均、半年で約３８％急騰、ＡＩ・半導体相場は後半戦の分岐点へ（2026/6/29）

・【どう見るこの相場】日経平均株価、青空相場入り、停戦覚書と金融環境の逆回転期待が背景（2026/6/22）

・【どう見るこの相場】米イラン戦闘終結合意と日銀利上げ観測が、ハイテク株・銀行株の二択相場を演出（2026/6/15）

