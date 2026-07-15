トビラシステムズ、プロディライトと資本業務提携、クラウドPBX市場のシェア拡大へ

■販売チャネルや顧客基盤、開発力を相互活用、サービス連携と共同開発を推進

トビラシステムズ<4441>(東証スタンダード)は7月14日、プロディライト<5580>(東証グロース)との資本業務提携と同社株式の取得を決議したと発表した。元専務取締役の川田友也氏が保有する普通株式10万株を、7月中に東京証券取引所の立会外取引「ToSTNeT-1」で取得する予定。取得後の議決権所有割合は5.948%となる見通しだ。

両社はクラウドPBX領域を中心に、販売面での協力、製品・サービスの連携や共同開発などを推進する。トビラシステムズの「トビラフォン Cloud」と、プロディライトの「INNOVERA」で培った技術、開発力、顧客基盤、販売チャネル、営業・導入支援ノウハウを相互活用し、販売拡大と市場シェアの向上を図る。

トビラシステムズは「中期経営計画2028」で、2028年10月期の売上高60億円、営業利益17億円を目標に掲げており、同提携を「トビラフォン Cloud」の販売加速につなげる。2026年10月期業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】ＳＯＸ急落で半導体株に警戒感、押し目買いと主力交代思惑が交錯（2026/7/6）

・【どう見るこの相場】日経平均、半年で約３８％急騰、ＡＩ・半導体相場は後半戦の分岐点へ（2026/6/29）

・【どう見るこの相場】日経平均株価、青空相場入り、停戦覚書と金融環境の逆回転期待が背景（2026/6/22）

・【どう見るこの相場】米イラン戦闘終結合意と日銀利上げ観測が、ハイテク株・銀行株の二択相場を演出（2026/6/15）

