ヤマシンフィルタ、株主優待を拡充、QUOカードを年2回進呈

■200株以上が対象、保有株数と継続保有年数に応じ進呈額を設定

ヤマシンフィルタ<6240>(東証プライム)は7月14日、株主優待制度の変更および拡充を発表した。優待品を「Zexeed(ゼクシード)」3枚入りと「究極のヤマシン・フィルタシート」30枚入りからQUOカードへ変更し、保有株式数と継続保有年数に応じて年2回進呈する。

200株以上1000株未満の場合、保有3年未満は1回500円分、年間1000円分を進呈。3年以上は1回1000円分、年間2000円分となる。1000株以上では、3年未満が1回1000円分、年間2000円分、3年以上が1回1500円分、年間3000円分となる。

変更後の制度は、2026年9月末の株主名簿に記載または記録された株主から適用する。3年以上の継続保有は、3月末と9月末の基準日に同一株主番号で連続7回以上、株主名簿に記載または記録されることが条件。同社は投資魅力を高め、中長期保有を促す狙いだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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