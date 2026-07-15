NFKホールディングス、海外売掛債権3550万円を全額回収、特別利益に計上へ

■マレーシアの現地法律事務所を通じて支払催告、売掛債権の残額全額を回収

NFKホールディングス<6494>(東証スタンダード)は7月14日、連結子会社の日本ファーネスが海外取引先に対して保有する売掛債権3550万円を全額回収し、貸倒引当金戻入益を特別利益に計上する見込みだと発表した。同債権は2026年3月期連結決算で全額を貸倒引当金として計上していた。

日本ファーネスは、マレーシアの大手石油会社向けプラント設備に係る燃焼装置の設計・製作・納入について、同取引先を介して総額4060万円の売買契約を締結。製品納入と試運転を完了したが、一部を除く3550万円の支払いが滞っていたため、現地法律事務所を通じて法的手段による支払催告を続けていた。回収額は2026年3月末時点の連結純資産の0.54%に相当する。

全額回収に伴い、貸倒引当金繰入額3550万円の全額を、2027年3月期第2四半期連結会計期間に特別利益として計上する見通し。2027年3月期通期連結業績予想への影響は現在精査しており、判明次第公表する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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