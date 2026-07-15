うるる、6月NJSSのMRR3億3821万円、前年同月比18.0%増

■官公庁など約9000機関の入札情報を一括検索・管理

うるる<3979>(東証グロース)は7月14日、2026年6月度のNJSS月次情報を発表した。月次経常収益(MRR)は3億3821万4000円となり、前年同月の2億8663万7000円から18.0%増加した。4月は17.9%増、5月は18.1%増で、3カ月連続して18%前後の伸びを維持した。

同社はクラウドワーカーを活用したCGS事業やBPO事業、クラウドソーシング事業を展開する。主力の「NJSS」は、全国の官公庁、自治体、外郭団体など約9000機関の入札情報を一括検索・管理できる業務支援サービスである。

MRRは初期費用や追加購入費用、コンサルティング費用を含まず、サブスクリプション売上とリカーリング売上で構成する。営業日数の影響を受けず、継続収益の積み上がりを示す指標で、6月は前月比1.6%増となった。公表値は速報値で、今後修正される可能性がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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