ラクス、プラスアルファ・コンサルティングを持分法適用関連会社化、231億円で株式追加取得

■PAC株22.21%を保有へ、資本業務提携を深化

ラクス<3923>(東証プライム)は7月14日、プラスアルファ・コンサルティング(PAC)<4071>(東証プライム)の普通株式690万6100株をオアシスが運用・管理する3ファンドから231億円で取得し、持分法適用関連会社とする予定だと発表した。従来保有分と合わせた所有株式数は941万1100株、議決権保有割合は5.91%から22.21%に上昇する。株式譲渡実行日は8月21日の予定で、関係当局による企業結合審査の完了が前提となる。

両社は資本業務提携契約に関する覚書も締結する。PACの「タレントパレット」を基盤とするOEM製品「楽楽人事労務」の協業を発展させ、中小企業のバックオフィスDXや生成AI活用への需要に対応する。ラクスはPACの経営の自主性と独立性を尊重し、非業務執行取締役を原則最大1名派遣できる。追加取得はPACの事前承諾などがない限り行わない。

■クラウド事業は17.2%増

同時に発表した2027年3月期6月度の連結売上高は47億7300万円で、前年同月比0.2%減だった。ラクスパートナーズの株式譲渡によりIT人材事業が連結対象から外れた。一方、クラウド事業は17.2%増の47億7300万円、同事業のストック売上高は17.6%増の44億6400万円。「楽楽精算」は9.5%増、「楽楽明細」は23.1%増となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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