FRONTEOと第一三共、毒性学的解釈を自動抽出するAI予測モデル構築

■英文・日本語報告書の双方で比較的高い抽出精度、汎用性を確認

FRONTEO<2158>(東証グロース)は7月14日、第一三共<4568>(東証プライム)との共同研究で、方程式駆動型AI「KIBIT」を用い、SENDデータと毒性試験報告書から毒性学的解釈に関連する記述を自動抽出する予測モデルを構築し、有効性を確認したと発表した。成果は7月1～3日の第53回日本毒性学会学術年会で両社の研究チームが発表した。

共同研究は、2024年11月から進めるAI創薬支援サービス「Drug Discovery AI Factory」を応用した毒性情報解析の一環。今回は、データベース内の数値・テキストデータと報告書に記された専門家の解釈をひもづける技術を検証した。申請対応試験の英文報告書と探索毒性試験の日本語報告書の双方から、比較的高く、ほぼ同等の精度で関連記述を抽出でき、言語や文書形式を問わない汎用性を確認した。

同モデルにより、過去の毒性データと専門家の解釈を体系的に整理・検索可能とし、新規化合物の安全性予測や毒性試験設計の最適化への活用が期待される。第一三共は毒性試験データベースと報告書活用基盤の整備を進めており、両社は研究成果の実装に向けたシステム開発を検討する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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