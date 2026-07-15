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今日の注目スケジュール：中国内総生産(GDP)、中小売売上高、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中国内総生産(GDP)、中小売売上高、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 機械受注(5月) -4.6％ 8.7％
08:50 機械受注(前年比)(5月) 12.9％ 15.6％
13:30 第3次産業活動指数(5月) 0.4％ 1.3％
＜海外＞
08:00 韓・失業率(6月) 2.8％
11:00 中・国内総生産(GDP)(4-6月) 4.5％ 5.0％
11:00 中・鉱工業生産(6月) 4.6％ 4.5％
11:00 中・小売売上高(6月) -0.1％ -0.6％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月) 8.6 5.7
21:30 米・生産者物価指数(6月) -0.1％ 1.1％
21:30 米・生産者物価コア指数(6月) 0.4％ 0.4％
21:30 米・生産者物価指数(前年比)(6月) 6.2％ 6.5％
22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.25％ 2.25％
中・資金調達総額(6月、15日までに) 21兆2000億元 17兆4800億元
中・マネーサプライM2(前年比)(6月、15日までに) 8.5％ 8.6％
中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに) 11兆600億元 9兆1100億元
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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