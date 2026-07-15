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今日の注目スケジュール：中国内総生産(GDP)、中小売売上高、米生産者物価コア指数など

2026年7月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中国内総生産(GDP)、中小売売上高、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　機械受注(5月)　-4.6％　8.7％
08:50　機械受注(前年比)(5月)　12.9％　15.6％
13:30　第3次産業活動指数(5月)　0.4％　1.3％


＜海外＞
08:00　韓・失業率(6月)　　2.8％
11:00　中・国内総生産(GDP)(4-6月)　4.5％　5.0％
11:00　中・鉱工業生産(6月)　4.6％　4.5％
11:00　中・小売売上高(6月)　-0.1％　-0.6％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月)　8.6　5.7
21:30　米・生産者物価指数(6月)　-0.1％　1.1％
21:30　米・生産者物価コア指数(6月)　0.4％　0.4％
21:30　米・生産者物価指数(前年比)(6月)　6.2％　6.5％
22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.25％　2.25％


中・資金調達総額(6月、15日までに)　21兆2000億元　17兆4800億元

中・マネーサプライM2(前年比)(6月、15日までに)　8.5％　8.6％

中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに)　11兆600億元　9兆1100億元


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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