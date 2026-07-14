*17:22JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、戻りは限定的

14日の東京市場でドル・円は下げ渋り。原油相場や米長期金利の弱含みで、ドル売り先行。日本の国内資産への投資拡大をにらんだ円買いも根強く、午前中に162円47銭から162円23銭まで値を下げた。午後は原油相場が上昇基調を強めたが、ドルの戻りは限定的だった。

・ユ-ロ・円は184円77銭から185円06銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1378ドルから1.1398ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値67,002.94円、高値67,800.18円、安値66,268.60円、終値67,743.50円(前日比500.77円高)

・17時時点：ドル・円162円30-40銭、ユ-ロ・円185円00-10銭

【要人発言】

・氷見野日銀副総裁

「来年3月までの国債購入、見直しは想定していない」

「国債購入に関する決定、金融政策とは別物」

・片山財務相

「GPIFに関して日米共同声明について変更ない」

「GPIF基本ポートフォリオ、策定時の環境が大きく変わったら検証するルール」

「日本国債の魅力を早急に具体化」

「GPIFは運用環境が大きく変わる可能性の有無を適時検証」

・城内経済財政相

「骨太方針の文言調整で閣議決定日程がずれ込んだは事実はない」

「具体的な修正やスケジュール、調整中で申し上げる段階にない」

「中東情勢が国内物価、経済に与える影響を注視」

・上野厚生労働相

「GPIFのポートフォリオ、今後必要あれば見直しの検討を進める」

「金融環境が想定から乖離しているとは考えていない」

【経済指標】

・豪・ウエストパック消費者信頼感指数(7月)：83.9、前回80.6

・豪・NAB企業信頼感指数(6月)：3、前回3《TY》