*15:04JST ＦＣＥ---AI関連事業に特化した子会社設立を決議

ＦＣＥ＜9564＞は13日、AI関連事業に特化した子会社「FCE AIX」を設立することを決議したと発表。新会社は、AI技術の急速な進化による社会や産業構造の変化を新たな成長機会と捉え、AI関連分野における事業展開を推進することを目的として設立する。設立日は2026年10月1日を予定しており、資本金は990万円、所在地は東京都新宿区西新宿二丁目4番1号となる。株主及び持株比率はＦＣＥ100％で、代表取締役会長には石川淳悦氏、代表取締役社長には尾上幸裕氏が就任する予定である。

新会社では、AI関連事業に加え、AIスタートアップへの提携・出資を事業内容とする。独立した法人格を持つことで、AI分野における迅速な意思決定や柔軟な事業運営を可能にし、複数のAI関連事業者との連携機会を幅広く模索できる体制を整える。

また、変化の激しいAI領域において、従来の方法にとらわれない新たなアプローチや柔軟な検証手法を取り入れ、新規事業の早期立ち上げを目指す。ＦＣＥは、本子会社の設立により専門的かつ戦略的な事業運営を実現し、新規事業の早期立ち上げと共に、グループ全体の企業価値向上につなげる方針である。《AK》