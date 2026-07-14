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出来高変化率ランキング（14時台）～ブックオフGHD、アピリッツなどがランクイン

2026年7月14日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブックオフGHD、アピリッツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月14日　14:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4174＞ アピリッツ　　　　 610700 　50257.52　 248.42% 0.1935%
＜4889＞ レナサイエンス　　　1223400 　254085.1　 246.86% 0.1509%
＜2633＞ NFS＆P500　　390810 　68496.773　 218.89% -0.0031%
＜5240＞ monoAI　　　　16156400 　561099.1　 205.07% 0.0434%
＜1488＞ iFJリート　　　　303570 　95275.68　 203% 0.0063%
＜9278＞ ブックオフGH　　　789600 　367797.06　 200.66% 0.0545%
＜4418＞ JDSC　　　　　　786200 　128774.42　 195.72% 0.1688%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　87813 　55181.615　 194.6% 0%
＜2011＞ SM日高配　　　　　199790 　50162.859　 176.77% 0.0094%
＜7513＞ コジマ　　　　　　　1105800 　286283.92　 174.97% 0.0383%
＜2338＞ クオンタムS　　　　756300 　27742.36　 170.53% 0.0666%
＜3457＞ AndDoHLD　　228500 　54573.28　 165.15% -0.0509%
＜1699＞ NF原油先　　　　　3068770 　342953.806　 164.71% 0.0489%
＜3810＞ サイバーSHD　　　4286200 　229107.66　 153.71% 0.1179%
＜4443＞ Sansan　　　　4881500 　2124330.78　 151.86% 0.0991%
＜7725＞ インタアクション　　851200 　361308.88　 145.56% -0.0022%
＜496A＞ OneJ1720　　153730 　31044.435　 144.43% 0.0064%
＜1632＞ NF金融　　　　　　5814 　63029.046　 141.67% -0.0112%
＜4432＞ ウイングアーク　　　535300 　380662.86　 138.47% 0.0904%
＜7085＞ カーブスHD　　　　1238700 　327764.8　 131.41% 0.0923%
<299A> クラシル　　　　　　333300 　106250.9　 131.14% 0.0635%
<1593> MXS400　　　　6555 　82042.63　 126.55% 0.0074%
<3399> 山岡家　　　　　　　195200 　219106.8　 126.33% 0.0602%
<7375> リファインバス　　　88500 　36460.16　 108.54% 0%
<4434> サーバーワクス　　　61200 　42679.1　 104.08% 0.0332%
<3048> ビックカメラ　　　　1232600 　785762.92　 101.75% 0.0085%
<6083> ERIHD　　　　　83300 　48181.84　 95.97% 0.0109%
<6378> 木村化　　　　　　　320900 　147970.34　 91.34% 0.0614%
<6521> オキサイド　　　　　557700 　882294.1　 90.96% -0.1003%
<6506> 安川電　　　　　　　20762500 　43650684.7　 90.27% -0.1126%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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