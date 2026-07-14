*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブックオフGHD、アピリッツなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月14日 14:20 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4174＞ アピリッツ 610700 50257.52 248.42% 0.1935%

＜4889＞ レナサイエンス 1223400 254085.1 246.86% 0.1509%

＜2633＞ NFS＆P500 390810 68496.773 218.89% -0.0031%

＜5240＞ monoAI 16156400 561099.1 205.07% 0.0434%

＜1488＞ iFJリート 303570 95275.68 203% 0.0063%

＜9278＞ ブックオフGH 789600 367797.06 200.66% 0.0545%

＜4418＞ JDSC 786200 128774.42 195.72% 0.1688%

＜2084＞ 日本高配 87813 55181.615 194.6% 0%

＜2011＞ SM日高配 199790 50162.859 176.77% 0.0094%

＜7513＞ コジマ 1105800 286283.92 174.97% 0.0383%

＜2338＞ クオンタムS 756300 27742.36 170.53% 0.0666%

＜3457＞ AndDoHLD 228500 54573.28 165.15% -0.0509%

＜1699＞ NF原油先 3068770 342953.806 164.71% 0.0489%

＜3810＞ サイバーSHD 4286200 229107.66 153.71% 0.1179%

＜4443＞ Sansan 4881500 2124330.78 151.86% 0.0991%

＜7725＞ インタアクション 851200 361308.88 145.56% -0.0022%

＜496A＞ OneJ1720 153730 31044.435 144.43% 0.0064%

＜1632＞ NF金融 5814 63029.046 141.67% -0.0112%

＜4432＞ ウイングアーク 535300 380662.86 138.47% 0.0904%

＜7085＞ カーブスHD 1238700 327764.8 131.41% 0.0923%

<299A> クラシル 333300 106250.9 131.14% 0.0635%

<1593> MXS400 6555 82042.63 126.55% 0.0074%

<3399> 山岡家 195200 219106.8 126.33% 0.0602%

<7375> リファインバス 88500 36460.16 108.54% 0%

<4434> サーバーワクス 61200 42679.1 104.08% 0.0332%

<3048> ビックカメラ 1232600 785762.92 101.75% 0.0085%

<6083> ERIHD 83300 48181.84 95.97% 0.0109%

<6378> 木村化 320900 147970.34 91.34% 0.0614%

<6521> オキサイド 557700 882294.1 90.96% -0.1003%

<6506> 安川電 20762500 43650684.7 90.27% -0.1126%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》