*14:06JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アピリッツ、コジマなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月14日 13:18 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4174＞ アピリッツ 610700 50257.52 248.42% 0.1935%

＜2633＞ NFS＆P500 390420 68496.773 218.77% -0.0053%

＜9278＞ ブックオフGH 743400 367797.06 193.62% 0.0464%

＜2084＞ 日本高配 86973 55181.615 193.43% -0.0026%

＜5240＞ monoAI 13969800 561099.1 188.39% 0.2565%

＜2011＞ SM日高配 191490 50162.859 171.48% 0.0087%

＜7513＞ コジマ 1037400 286283.92 167.18% 0.0344%

＜1699＞ NF原油先 3042340 342953.806 163.64% 0.0489%

＜3457＞ AndDoHLD 220900 54573.28 160.95% -0.0509%

＜2338＞ クオンタムS 659200 27742.36 153.25% 0.1%

＜1632＞ NF金融 5686 63029.046 138.88% -0.0145%

＜7725＞ インタアクション 772100 361308.88 133.75% -0.0089%

＜4443＞ Sansan 4118100 2124330.78 129.88% 0.1109%

＜1593＞ MXS400 6403 82042.63 123.62% 0.001%

＜3810＞ サイバーSHD 3373200 229107.66 123.15% 0.1128%

＜7085＞ カーブスHD 1143700 327764.8 121.39% 0.0923%

＜299A＞ クラシル 296800 106250.9 116.82% 0.076%

＜4432＞ ウイングアーク 427200 380662.86 109.98% 0.0805%

＜3399＞ 山岡家 161900 219106.8 102.93% 0.0518%

＜7375＞ リファインバス 82200 36460.16 99.82% -0.0062%

<4418> JDSC 351500 128774.42 90.55% 0.1142%

<3048> ビックカメラ 1119000 785762.92 90.40% 0.0098%

<2624> iF225年4 91793 227507.871 84.62% -0.0062%

<4434> サーバーワクス 50500 42679.1 80.91% 0.0312%

<2620> iS米債13 395170 54522.549 79.89% -0.001%

<1377> サカタのタネ 340200 681402.6 79.64% 0.0444%

<412A> 台湾テク50 15054 32915.478 78.77% -0.0542%

<3087> ドトル日レス 268700 365857.62 77.88% 0.0564%

<3168> MERF 495700 257042.74 77.83% -0.0372%

<6506> 安川電 18135900 43650684.7 75.02% -0.1247%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》