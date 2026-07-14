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出来高変化率ランキング（13時台）～アピリッツ、コジマなどがランクイン

2026年7月14日 14:06

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記事提供元：フィスコ

*14:06JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アピリッツ、コジマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月14日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4174＞ アピリッツ　　　　 　610700 　50257.52　 248.42% 0.1935%
＜2633＞ NFS＆P500　 　390420 　68496.773　 218.77% -0.0053%
＜9278＞ ブックオフGH　　 　743400 　367797.06　 193.62% 0.0464%
＜2084＞ 日本高配　　　　　 　86973 　55181.615　 193.43% -0.0026%
＜5240＞ monoAI　　　 　13969800 　561099.1　 188.39% 0.2565%
＜2011＞ SM日高配　　　　 　191490 　50162.859　 171.48% 0.0087%
＜7513＞ コジマ　　　　　　 　1037400 　286283.92　 167.18% 0.0344%
＜1699＞ NF原油先　　　　 　3042340 　342953.806　 163.64% 0.0489%
＜3457＞ AndDoHLD　 　220900 　54573.28　 160.95% -0.0509%
＜2338＞ クオンタムS　　　 　659200 　27742.36　 153.25% 0.1%
＜1632＞ NF金融　　　　　 　5686 　63029.046　 138.88% -0.0145%
＜7725＞ インタアクション　 　772100 　361308.88　 133.75% -0.0089%
＜4443＞ Sansan　　　 　4118100 　2124330.78　 129.88% 0.1109%
＜1593＞ MXS400　　　 　6403 　82042.63　 123.62% 0.001%
＜3810＞ サイバーSHD　　 　3373200 　229107.66　 123.15% 0.1128%
＜7085＞ カーブスHD　　　 　1143700 　327764.8　 121.39% 0.0923%
＜299A＞ クラシル　　　　　 　296800 　106250.9　 116.82% 0.076%
＜4432＞ ウイングアーク　　 　427200 　380662.86　 109.98% 0.0805%
＜3399＞ 山岡家　　　　　　 　161900 　219106.8　 102.93% 0.0518%
＜7375＞ リファインバス　　 　82200 　36460.16　 99.82% -0.0062%
<4418> JDSC　　　　　 　351500 　128774.42　 90.55% 0.1142%
<3048> ビックカメラ　　　 　1119000 　785762.92　 90.40% 0.0098%
<2624> iF225年4　　 　91793 　227507.871　 84.62% -0.0062%
<4434> サーバーワクス　　 　50500 　42679.1　 80.91% 0.0312%
<2620> iS米債13　　　 　395170 　54522.549　 79.89% -0.001%
<1377> サカタのタネ　　　 　340200 　681402.6　 79.64% 0.0444%
<412A> 台湾テク50　　　 　15054 　32915.478　 78.77% -0.0542%
<3087> ドトル日レス　　　 　268700 　365857.62　 77.88% 0.0564%
<3168> MERF　　　　　 　495700 　257042.74　 77.83% -0.0372%
<6506> 安川電　　　　　　 　18135900 　43650684.7　 75.02% -0.1247%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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