*12:35JST 日経平均は続落、東エレクが1銘柄で約222円分押し下げ

14日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり144銘柄、値下がり80銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。564.37円安の66678.36円（出来高概算11億2214万株）で前場の取引を終えている。

前日13日の米国株式市場は反落。ダウ平均は138.37ドル安の52498.64ドル、ナスダックは408.43ポイント安の25873.18で取引を終了した。対イラン和平の行方が不透明で、寄り付き後、まちまち。先週ナスダック市場に上場した韓国の半導体メモリー、SKハイニックスの下落が同セクターの重しとなり、相場の売り圧力となった。さらに、ホルムズ海峡でのイラン船舶航行封鎖を再開するトランプ大統領の宣言を受け原油価格が上昇、また、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が利上げの可能性に言及し金利の上昇もさらなる売り材料となり、終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、14日の日経平均は239.79円安の67002.94円と続落して取引を開始した。寄り付き後は、米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、指数寄与度の大きい値がさ半導体株や電線株に売りが先行し、下げ幅を拡大する展開となった。ホルムズ海峡封鎖再開を巡る原油価格の上昇や、ウォラーFRB理事の利上げ言及を受けた米長期金利の上昇も投資家心理の重しとなった。一方、サービスや海運、鉱業など非製造業の一角には買いが入り、下値では押し目買いも観測されたが戻りは限定的で、日経平均は66200円台まで水準を切り下げ、安値圏で前場の取引を終えた。

個別では、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、ソニーグループ＜6758＞、日東電工＜6988＞、信越化学工業＜4063＞、バンナムHD＜7832＞、富士フイルム＜4901＞、ベイカレント＜6532＞、中外製薬＜4519＞、東京海上＜8766＞、三井物産＜8031＞、エムスリー＜2413＞、トレンドマイクロ＜4704＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、安川電機＜6506＞、TDK<6762>、SMC<6273>、住友電気工業<5802>、太陽誘電<6976>、村田製作所<6981>、パナHD<6752>、レーザーテック<6920>、京セラ<6971>、豊田通商<8015>などの銘柄が下落。

業種別では、サービス業、鉱業、海運業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約222円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG<9984>、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、キオクシアHD<285A>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約50円押し上げた。同2位はKDDI＜9433＞となり、日東電＜6988＞、ソニーG＜6758＞、バンナムHD＜7832＞、富士フイルム＜4901＞、テルモ<4543>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 66678.36(-564.37)

値上がり銘柄数 144(寄与度+299.90)

値下がり銘柄数 80(寄与度-864.27)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 12850 500 50.28

＜9433＞ KDDI 2862.5 53 21.32

＜6988＞ 日東電工 3291 70 11.73

＜6758＞ ソニーG 3410 69 11.57

＜7832＞ バンナムHD 4150 85 8.55

＜4901＞ 富士フイルム 3627 61 6.13

<4543> テルモ 2235.5 22 5.90

<7453> 良品計画 4317 84 5.63

＜4704＞ トレンドマイクロ 6408 166 5.56

<4661> オリエンタルランド 2805 55 5.20

＜8766＞ 東京海上HD 7715 102 5.13

<4324> 電通グループ 3508 152 5.10

＜6532＞ ベイカレント 6862 151 5.06

<9843> ニトリHD 2452.5 55.5 4.65

<4911> 資生堂 2938 138 4.63

＜2413＞ エムスリー 1931.5 57 4.59

＜8031＞ 三井物産 4648 68 4.56

<4523> エーザイ 4377 134 4.49

<4503> アステラス製薬 2147.5 26.5 4.44

<4452> 花王 3287 64 4.29



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 69090 -2210 -222.25

＜9983＞ ファーストリテ 79690 -1540 -123.90

<9984> ソフトバンクG 6275 -89 -71.60

＜5803＞ フジクラ 4698 -309 -62.15

＜4062＞ イビデン 17960 -730 -48.94

＜6954＞ ファナック 6730 -227 -38.05

<285A> キオクシアHD 65630 -1470 -34.49

＜6506＞ 安川電機 5273 -699 -23.43

<6981> 村田製作所 8791 -275 -22.12

<6762> TDK 3166 -37 -18.60

<6920> レーザーテック 43590 -1180 -15.82

<6976> 太陽誘電 11435 -465 -15.59

<6146> ディスコ 69120 -1750 -11.73

<5802> 住友電気工業 2398.5 -87.5 -11.73

<6971> 京セラ 3598 -39 -10.46

<6273> SMC 70850 -2970 -9.96

<8015> 豊田通商 5975 -79 -7.94

<6752> パナHD 4195 -224 -7.51

＜6857＞ アドバンテ 28795 -25 -6.03

<6841> 横河電機 5406 -171 -5.73《CS》