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フォーバル フォーバル「ESGレポート2026」を発行
記事提供元：フィスコ
*11:37JST フォーバル---フォーバル「ESGレポート2026」を発行
フォーバル＜8275＞は13日、2025年度の取り組みと直近実績に基づく「ESGレポート2026」を発表した。
レポートでは事業戦略の柱として「企業ドクター」「F-Japan構想」「きづなPARK」を紹介しており、中小・小規模企業のDX・GX・ESG経営を支援する取り組みを詳述している。
「企業ドクター」は、行政や企業に対し、可視化伴走支援で組織が抱える課題を解決するGDX・ESG人材として域内で育成する取り組みである。デジタル能力、情報管理能力、中小企業経営能力を生かし、GX・DXツールを活用した伴走支援を実施するとともに、財務や労務、脱炭素、クラウド会計、電子契約など複数のソリューションを組み合わせて企業課題の可視化と解決を支援する。住みやすく働きやすいまちづくりを通じて若者の人口流出を防ぎ、地方創生につなげることを目指す。
また、「F-Japan構想」では産・官・学・金の連携によりDX人材を地域で育成し、「DXの地産地消」を通じた地方創生を推進する。民間企業約4.90万社を伴走支援し、全国65自治体で公募事業を採択、58の教育機関、27の金融機関と連携している。
さらに、経営情報分析基盤「きづなPARK」は、中小企業の財務・非財務データを可視化するプラットフォームとして展開している。2026年3月末時点で企業基本情報約575.71万法人、財務情報約26.27万社を登録し、ユーザー企業登録数は5万936者、支援企業アカウント発行数は2,411件となった。《KT》
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