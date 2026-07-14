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ニーズウェル NTTデータと「つなぎAI」活用の業務効率化を検証開始
記事提供元：フィスコ
*11:35JST ニーズウェル---NTTデータと「つなぎAI」活用の業務効率化を検証開始
ニーズウェル＜3992＞は13日、NTTデータと生成AIエージェント基盤「つなぎAI」を活用したバックオフィス業務の効率化に関する検証を開始したと発表した。
企業におけるバックオフィスでは業務システムを利用した申請・確認・承認の各プロセスで入力作業や内容確認、差し戻し対応が担当者の負担となるほか、経理・総務・人事などでは入力ミスや記載漏れによる手戻りが課題となっていることから、新たなソリューション創出に向けて検証を進める。
検証では、「つなぎAI」を活用し、ユーザーとの対話形式で業務システムの申請手続きを支援する仕組みの実現性を検証する。「東京駅から大阪駅まで新幹線で出張」「○月○日に夏季休暇取得」など自然言語による入力内容を生成AIが解析し、申請に必要な情報へ変換するほか、不足情報や添付書類がある場合には追加入力を促す。これにより、システム画面の項目構成を意識することなく申請できる環境を目指し、入力ミスや記載漏れの防止、差し戻し削減、申請時間短縮などの効果を検証する。
同社は本検証を通じて実運用への適用可能性を評価し、新たなソリューションの創出を進める。既存顧客へのクロスセル・アップセルに加え、新規顧客への展開を加速するとともに、バックオフィス業務にとどまらず、さまざまな業種・業界に向けた業務効率化・高度化サービスの提供につなげる考えだ。《KT》
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