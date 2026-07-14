*11:09JST 京橋アートレジデンス---中間期は減収なるも、不動産開発創造事業では一棟収益マンションの開発に注力

京橋アートレジデンス＜5536＞は13日、2026年11月期中間期（25年12月-26年5月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比21.2%減の41.18億円、営業利益は同39.5%減の5.40億円、経常利益は同58.6%減の3.18億円、親会社株主に帰属する中間純利益は同62.6%減の1.87億円となった。

不動産開発創造事業の売上高は前年同期比22.1%減の39.80億円、セグメント利益は同28.5%減の7.95億円となった。一棟収益マンション開発においては、東京23区内を中心に主要ブランドである「CASA：カーサ」シリーズ8棟の引渡しを行った。

ESG関連事業の売上高は同13.0%増の1.38億円、セグメント利益は同43.2%増の0.43億円となった。生活関連施設の保有運営として、東京都中野区において区分所有1戸を自社保有した。

2026年11月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比31.4%増の109.29億円、営業利益が同23.7%増の18.70億円、経常利益が同17.4%増の14.31億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同10.3%増の9.36億円とする期初計画を据え置いている。《KT》