*10:17JST CRGホールディングス---オシエテ、七里ヶ浜の新築一棟貸し宿泊施設「伏龍荘」の運営開始

CRGホールディングス＜7041＞は8日、子会社のオシエテが神奈川県鎌倉市七里ヶ浜に新築された一棟貸し宿泊施設「伏龍荘(ふくりゅうそう)」の運営を開始すると発表した。宿泊施設の魅力を高める運営を通じ、オーナーの資産価値向上と国内外からの宿泊需要の取り込みを支援する。

「伏龍荘」は江ノ島電鉄「七里ヶ浜駅」から徒歩圏内に立地し、鎌倉・江の島エリアへのアクセスに優れた観光拠点となる。木の温もりを感じられる開放的な吹き抜けリビングや自然豊かな景観を望める空間を備え、観光利用だけでなく家族や仲間との滞在にも適した施設で、最大10名まで宿泊可能である。

オシエテは、インバウンド向け宿泊施設運営や多言語対応サービスなどを手掛けており、本施設においてインテリアコーディネートや家具・家電・アメニティの手配、物件撮影、宿泊予約サイトへの掲載など開業準備を一括して受託している。開業後は宿泊予約サイトの販売管理、需要に応じた宿泊料金の最適化を行うレベニューマネジメント、チェックイン対応、清掃手配、多言語カスタマーサポートまで宿泊施設運営に必要な業務を一気通貫で提供する。《KT》