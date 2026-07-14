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前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、MERF、ナブテスコなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、MERF、ナブテスコなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
ナブテスコ＜6268＞ 5089 -339
安川電機の急落でFA関連は軟化。
ディップ＜2379＞ 1830 -39
第1四半期大幅減益決算を嫌気。
THK＜6481＞ 7290 -398
決算を受けた安川電機の株安につれ安へ。
中部電力＜9502＞ 2991.5 -216.5
電力株安の中で利食い売り圧力が強まる。
TDK＜6762＞ 3203 -186
13日は電子部品の大手が一斉安に。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4469 -293
高値圏にある半導体関連として売りが向かう。
ラサ工業＜4022＞ 1861 -84
AI関連株安に押される。
大真空＜6962＞ 788 -49
水晶銘柄もAI関連として売りが波及。
日本ケミコン＜6997＞ 3655 -310
大手MLCC関連の株安に追随。
オムロン＜6645＞ 5623 -387
安川電機の決算受けてFA関連は軟化。
インフォマート＜2492＞ 469 -21
目先の天井到達感も広がる形に。
FUJI＜6134＞ 7838 -410
AI関連株安の流れに押される。
リベルタ＜4935＞ 410 +45
値動きの軽さから値幅取り商いの対象に。
MERF＜3168＞ 1450 +170
13日は決算発表予定となっているが。
AIメカテック＜6227＞ 7790 +1000
海外メーカーからの大口受注を引き続き材料視。
ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 1527 -357
前期営業利益予想を下方修正。
ユシロ＜5013＞ 2879 -476
Fundnoteの保有比率上昇で直近は大幅上昇。
ビープラッツ＜4381＞ 551 +239
AI設計支援基盤の構築業務支援で事業提携。
プログリット＜9560＞ 840 +20
発行済株式数の9.99％上限の自社株買い発表し前週末買われる。
13日も買い優勢。
Cocolive＜137A＞ 763 -68
営業利益が前期29.3％減・今期15.1％減予想。
ブシロード<7803> 377 +27
27年6月期のトレーディングカードゲーム海外売上比率が初の50%超見通しと
発表し前週末大幅高。13日も買い優勢。
NPC<6255> 654 -49
第3四半期累計の営業利益94.1％減。通期予想に対する進捗率5.1％にとどまる。
アイドマHD<7373> 1013 -242
26年8月期業績予想を下方修正。
モビルス<4370> 308 -11
第3四半期累計の営業損益が0.77億円の赤字。
上期の0.73億円の赤字から赤字幅拡大。
ジェリビンズ<3070> 85 0
株主優待制度を拡充し新制度を導入すると発表し前週末人気化。
13日は売り買い交錯。
FIXER<5129> 260 -4
第3四半期累計の営業損益が18.78億円の赤字。
上期の12.73億円の赤字から赤字幅拡大。
バリュエンス<9270> 1972 +22
第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.1倍。
通期予想に対する進捗率95.8％。《CS》
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