*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、MERF、ナブテスコなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

ナブテスコ＜6268＞ 5089 -339

安川電機の急落でFA関連は軟化。

ディップ＜2379＞ 1830 -39

第1四半期大幅減益決算を嫌気。

THK＜6481＞ 7290 -398

決算を受けた安川電機の株安につれ安へ。

中部電力＜9502＞ 2991.5 -216.5

電力株安の中で利食い売り圧力が強まる。

TDK＜6762＞ 3203 -186

13日は電子部品の大手が一斉安に。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4469 -293

高値圏にある半導体関連として売りが向かう。

ラサ工業＜4022＞ 1861 -84

AI関連株安に押される。

大真空＜6962＞ 788 -49

水晶銘柄もAI関連として売りが波及。

日本ケミコン＜6997＞ 3655 -310

大手MLCC関連の株安に追随。

オムロン＜6645＞ 5623 -387

安川電機の決算受けてFA関連は軟化。

インフォマート＜2492＞ 469 -21

目先の天井到達感も広がる形に。

FUJI＜6134＞ 7838 -410

AI関連株安の流れに押される。

リベルタ＜4935＞ 410 +45

値動きの軽さから値幅取り商いの対象に。

MERF＜3168＞ 1450 +170

13日は決算発表予定となっているが。

AIメカテック＜6227＞ 7790 +1000

海外メーカーからの大口受注を引き続き材料視。

ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 1527 -357

前期営業利益予想を下方修正。

ユシロ＜5013＞ 2879 -476

Fundnoteの保有比率上昇で直近は大幅上昇。

ビープラッツ＜4381＞ 551 +239

AI設計支援基盤の構築業務支援で事業提携。

プログリット＜9560＞ 840 +20

発行済株式数の9.99％上限の自社株買い発表し前週末買われる。

13日も買い優勢。

Cocolive＜137A＞ 763 -68

営業利益が前期29.3％減・今期15.1％減予想。

ブシロード<7803> 377 +27

27年6月期のトレーディングカードゲーム海外売上比率が初の50%超見通しと

発表し前週末大幅高。13日も買い優勢。

NPC<6255> 654 -49

第3四半期累計の営業利益94.1％減。通期予想に対する進捗率5.1％にとどまる。

アイドマHD<7373> 1013 -242

26年8月期業績予想を下方修正。

モビルス<4370> 308 -11

第3四半期累計の営業損益が0.77億円の赤字。

上期の0.73億円の赤字から赤字幅拡大。

ジェリビンズ<3070> 85 0

株主優待制度を拡充し新制度を導入すると発表し前週末人気化。

13日は売り買い交錯。

FIXER<5129> 260 -4

第3四半期累計の営業損益が18.78億円の赤字。

上期の12.73億円の赤字から赤字幅拡大。

バリュエンス<9270> 1972 +22

第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.1倍。

通期予想に対する進捗率95.8％。《CS》