アース製薬、シンガポールの環境衛生2社を子会社化、ASEAN展開の拠点に

■従業員約150名、2025年12月期売上高は9億4600万円

アース製薬<4985>(東証プライム)は7月13日、連結子会社のアース環境サービスが、シンガポールで清掃・環境衛生管理サービスを提供するMarvel Clean PTE. LTD.とMarvel Home PTE. LTD.の全株式を取得し、子会社化したと発表した。株式譲渡契約は6月3日に締結し、6月22日に実行。両社の議決権所有割合は各100.0%となった。取得価額は非開示。

Marvel Cleanは2017年設立で、契約清掃、外壁清掃、消毒・害虫駆除、景観維持管理などを展開する。従業員は約150名。2025年12月期の売上高は9億4600万円、EBIT相当の営業利益は5000万円、純資産は1億8100万円だった。Marvel Homeは同社のグループ会社として一体運営されている。

アース環境サービスは取得を通じてシンガポールに事業拠点を確保し、日系企業を含む法人顧客へ、調査、コンサルティング、施工を一体提供する総合環境衛生管理を展開する。シンガポールをASEAN事業のハブと位置づけ、将来はインドネシア、フィリピン、マレーシア、インドなどへの展開基盤を構築する方針。当期連結業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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