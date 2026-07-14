杏林製薬、参天製薬とアレジオン眼瞼クリームの共同販促契約、世界初剤形の治療剤を眼科領域外へ

■2026年8月めどに眼科領域以外の医療機関へプロモーション

杏林製薬<4569>(東証プライム)は7月13日、参天製薬<4536>(東証プライム)と持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤「アレジオン眼瞼クリーム0.5%」(一般名:エピナスチン塩酸塩)について、日本における共同販売促進契約を締結した。参天製薬が引き続き製造販売と眼科領域でのプロモーションを担い、杏林製薬は2026年8月をめどに眼科領域以外の医療機関へのプロモーションを開始する。

同剤は1日1回、上下眼瞼(眼周囲)へ塗布するクリーム製剤で、参天製薬が2024年5月22日から国内販売している。1日2回または4回の点眼が必要な従来の抗アレルギー点眼薬に比べ、用法遵守と患者負担の軽減が期待される。アレルギー性結膜炎治療剤では世界初の剤形となる。

杏林製薬が持つアレルギー性疾患の知見と呼吸器・耳鼻科領域の営業・販売基盤に、参天製薬の眼科領域における専門性を組み合わせ、同剤の普及と患者のQOL向上を目指す。2027年3月期の連結業績予想への影響は、開示すべき事由が生じた場合に速やかに公表する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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