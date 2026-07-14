*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、太陽誘電、古野電気など

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

カネコ種苗＜1376＞ 1532 +34

営業利益は前期15.7％増・今期14.3％増予想。

ADWAYS＜2489＞ 314 +11

中国最大級のECプラットフォーム「京東集団（JD.com）」が

展開する越境EC事業のB2B2Cパートナーに認定。

コーナン商＜7516＞ 4255 +170

第1四半期営業利益42.8％増。

ダイト＜4577＞ 1294 +44

営業利益が前期38.8％増・今期10.0％増予想。自社株買いも発表。

ほぼ日＜3560＞ 4200 -310

第3四半期3ヵ月間の営業損益が5.45億円の赤字。

monoAI＜5240＞ 230 +50

前週末ストップ高の買い人気継続。

良品計画＜7453＞ 4233 +610

第3四半期決算は想定以上の大幅増益に。

古野電気＜6814＞ 7390 +1000

第1四半期の大幅増益がインパクトに。

オーエスジー＜6136＞ 4058 +281

通期予想の上方修正や増配を発表。

ブイ・テクノロジー＜7717＞ 7180 +130

ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。

アイダエンジニアリング＜6118＞ 1250 +70

高水準の自社株買い実施を発表。

F＆LC＜3563＞ 5078 +272

一部メディアで特集記事も。

ローツェ＜6323＞ 4684 +29

引き続き決算評価の動きも継続か。

レーザーテック＜6920＞ 44770 +390

伸び悩む動きだがリバウンド先行。

コシダカHD＜2157＞ 1035 +65

増配や株主優待制度拡充を評価へ。

三菱自動車工業＜7211＞ 368.8 +7

ヒト型ロボット量産開始を引き続き材料視も。

TOWA＜6315＞ 3155 +25

買い先行も半導体株安で伸び悩む。

竹内製作所＜6432＞ 7330 +200

第1四半期の受注拡大を評価の動きへ。

ジンズホールディングス＜3046＞ 6240 -1500

粗利率低下などで第4四半期業績に懸念も。

安川電機＜6506＞ 5972 -1000

第1四半期営業益は想定外の2ケタ減益に。

太陽誘電<6976> 11900 -2830

MLCC関連にはあらためて売りが向かう。

キオクシアHD<285A> 67100 -9900

韓国半導体株安をマイナス視。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7240 -640

安川電機の株価下落をネガティブ視へ。

イビデン<4062> 18690 -1610

AI関連株安で戻り売りが優勢。

セルシス<3663> 1891 -162

業績速報値受けて先週末は上昇も。

村田製作所<6981> 9066 -794

AI関連株安で再度売り圧力強まる。

ニチコン<6996> 3200 -310

MLCC銘柄の下げにつれ安。《CS》