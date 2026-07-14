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前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、太陽誘電、古野電気など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、太陽誘電、古野電気など
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
カネコ種苗＜1376＞ 1532 +34
営業利益は前期15.7％増・今期14.3％増予想。
ADWAYS＜2489＞ 314 +11
中国最大級のECプラットフォーム「京東集団（JD.com）」が
展開する越境EC事業のB2B2Cパートナーに認定。
コーナン商＜7516＞ 4255 +170
第1四半期営業利益42.8％増。
ダイト＜4577＞ 1294 +44
営業利益が前期38.8％増・今期10.0％増予想。自社株買いも発表。
ほぼ日＜3560＞ 4200 -310
第3四半期3ヵ月間の営業損益が5.45億円の赤字。
monoAI＜5240＞ 230 +50
前週末ストップ高の買い人気継続。
良品計画＜7453＞ 4233 +610
第3四半期決算は想定以上の大幅増益に。
古野電気＜6814＞ 7390 +1000
第1四半期の大幅増益がインパクトに。
オーエスジー＜6136＞ 4058 +281
通期予想の上方修正や増配を発表。
ブイ・テクノロジー＜7717＞ 7180 +130
ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。
アイダエンジニアリング＜6118＞ 1250 +70
高水準の自社株買い実施を発表。
F＆LC＜3563＞ 5078 +272
一部メディアで特集記事も。
ローツェ＜6323＞ 4684 +29
引き続き決算評価の動きも継続か。
レーザーテック＜6920＞ 44770 +390
伸び悩む動きだがリバウンド先行。
コシダカHD＜2157＞ 1035 +65
増配や株主優待制度拡充を評価へ。
三菱自動車工業＜7211＞ 368.8 +7
ヒト型ロボット量産開始を引き続き材料視も。
TOWA＜6315＞ 3155 +25
買い先行も半導体株安で伸び悩む。
竹内製作所＜6432＞ 7330 +200
第1四半期の受注拡大を評価の動きへ。
ジンズホールディングス＜3046＞ 6240 -1500
粗利率低下などで第4四半期業績に懸念も。
安川電機＜6506＞ 5972 -1000
第1四半期営業益は想定外の2ケタ減益に。
太陽誘電<6976> 11900 -2830
MLCC関連にはあらためて売りが向かう。
キオクシアHD<285A> 67100 -9900
韓国半導体株安をマイナス視。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7240 -640
安川電機の株価下落をネガティブ視へ。
イビデン<4062> 18690 -1610
AI関連株安で戻り売りが優勢。
セルシス<3663> 1891 -162
業績速報値受けて先週末は上昇も。
村田製作所<6981> 9066 -794
AI関連株安で再度売り圧力強まる。
ニチコン<6996> 3200 -310
MLCC銘柄の下げにつれ安。《CS》
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