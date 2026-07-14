ワンダープラネット、サンリオと新作ゲームを共同開発、グローバル展開へ

■両社の強みを融合し、新たな価値の提供と海外市場での拡大を目指す

ワンダープラネット<4199>(東証グロース)は7月13日、サンリオ<8136>(東証プライム)との新作ゲーム共同開発について合意し、同日付で契約を締結したと発表した。同日開催の取締役会で決議した。サンリオが保有する高い認知度のIPをグローバルに展開し、両社共同で新たな価値の提供を目指す。

ワンダープラネットは「楽しいね！を、世界中の日常へ。」をミッションに掲げ、有力IPとの協業拡大やグローバル市場での価値最大化に注力している。一方、サンリオは「グローバルIPプラットフォーマー」への進化を掲げ、2026年4月に自社ゲームブランド「Sanrio Games」を始動した。

両社の取り組みの方向性が合致したことから、サンリオのIPとワンダープラネットの開発力を組み合わせる。ゲームの内容など詳細については、決定後、公表可能な段階で改めて発表する予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（2026/7/11）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（2026/7/10）

・【ＡＩデータセンター投資】半導体株調整後の新テーマ、データセクションの大型ＧＰＵ投資に注目（2026/7/8）

・ＳＯＸ急落後も相場は崩れず、ＴＯＰＩＸ最高値が映す物色の広がり（2026/7/6）

