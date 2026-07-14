ペプチドリーム、腎臓がん放射性医薬候補の米国第1相で初回投与

■同社初の自社開発プログラム、再発・難治性患者を対象に安全性など評価

ペプチドリーム<4587>(東証プライム)は7月13日、腎臓がんを対象とする放射性医薬候補品「PD-32766」の米国第1a/1b相臨床試験で、最初の患者への治療薬投与を実施したと発表した。同候補品は同社初の自社開発プログラムで、臨床開発段階へ進んだ。

PD-32766は、独自の創薬開発基盤「PDPS」を活用して創製した放射性医薬品。淡明細胞型腎細胞がんの95%以上で高発現するがん抗原「CA9」を標的とし、診断薬には銅64、治療薬にはアクチニウム225を用いる。診断と治療を一体化する「セラノスティクス」により、がん個別化医療の実現を目指す。

同試験では、標準治療の適応とならない再発性または難治性の成人患者を対象に、安全性、忍容性、薬物動態、吸収線量、初期的な抗腫瘍活性などを評価する。国内の特定臨床研究では、診断薬を投与した5人で安全性が確認され、良好な体内分布と被ばく線量評価結果を得た。同社はPDRファーマを通じた国内供給を見据え、製造・供給体制の強化も進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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