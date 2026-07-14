アクセスグループHD、学生情報センターと業務提携、5万6000人超の就職支援を強化

■日本人学生・外国人留学生と求人企業のマッチングを拡充

アクセスグループ・ホールディングス<7042>(東証スタンダード)は7月13日、学生情報センターと相互の業務領域拡大を目的とする業務提携契約を締結した。学生マンション・学校寮の管理運営に強い学生情報センターと、若年層の採用・プロモーションで実績を持つ同社が連携し、日本人学生や外国人留学生への学生生活・キャリア支援を強化する。

同社は、学生情報センターが管理運営する「学生マンション・学校寮」の入居者5万6000人超に対し、就職支援情報や相談窓口を提供する。求人企業への紹介を含むマッチングを強化するほか、両社が保有する大学キャリアセンターとのネットワークを相互に補完・共有し、全国の大学・学生への支援体制を広げる。

将来は、ひとり暮らし学生の生活導線を活用し、企業のプロモーションやリサーチを支援する学生マーケティング施策を共同開発する。採用・販促の業務代行や自治体との共同事業受託など、BPOサービス事業でも連携する。同提携による当連結会計年度への業績影響は軽微だが、「人財ソリューション事業」の人材紹介事業を通じ、今後の業績に寄与する見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（2026/7/11）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（2026/7/10）

・【ＡＩデータセンター投資】半導体株調整後の新テーマ、データセクションの大型ＧＰＵ投資に注目（2026/7/8）

・ＳＯＸ急落後も相場は崩れず、ＴＯＰＩＸ最高値が映す物色の広がり（2026/7/6）

