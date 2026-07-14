イーレックス、ベトナム石炭火力のバイオマス混焼試験で補助金採択

■ノンソン発電所で2026年9月開始、燃料の自国調達でエネルギー自給率向上

イーレックス<9517>(東証プライム)は7月13日、令和7年度「資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金」に採択されたと発表した。ベトナムのビナコミンパワーホールディングスが所有するノンソン石炭火力発電所で、バイオマス燃料の混焼試験を2026年9月に開始する予定である。

ベトナムでは電力需要が年率10%程度で増加し、石炭火力が電源構成の約3分の1を占める。同国は2050年のカーボンニュートラルを掲げ、第8次国家電力基本計画で稼働20年以上の石炭火力にバイオマスなどを混焼する方針を示している。自国調達が可能なバイオマス燃料により、二酸化炭素排出量の削減とエネルギー自給率の向上を図る。

同社は国内でバイオマス発電事業を展開し、石炭火力のバイオマス転換・混焼に関する知見を蓄積してきた。2025年度にはベトナム初となる既設石炭火力での混焼試験を実施。ナズオン発電所で混焼率5～20%、カオガン発電所で同5～30%の試験を完了しており、ノンソンでの試験を通じて脱炭素化と日越両国の連携強化を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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