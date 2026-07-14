ステムリム、レダセムチドの心筋症用途特許がカナダで登録へ、再生誘導医薬の適応拡大

■米国・メキシコに続き成立、北米での治療薬開発基盤を強化

ステムリム<4599>(東証グロース)は7月13日、再生誘導医薬レダセムチド(HMGB1断片ペプチド、開発コード:S-005151)を利用した心筋症、陳旧性心筋梗塞、およびそれらに起因する慢性心不全の治療に関する用途特許が、カナダで登録されることになったと発表した。出願番号は3,051,825号、登録番号は未定。出願人は同社と大阪大学で、同開発品は塩野義製薬へ導出済みである。

同特許は、開発が進むレダセムチドの適応範囲拡大を目的とする。同様の用途特許は既に米国とメキシコで成立しており、今回の登録により、北米地域における心筋症、陳旧性心筋梗塞、およびそれらに起因する慢性心不全を対象とした治療薬開発の可能性を担保できるとしている。

心筋症関連の世界市場は2023年の19億ドルから2031年には30億ドルに拡大すると予測される。ステムリムは2024年3月から大阪大学医学部附属病院で、虚血性心筋症患者に対するレダセムチドの有効性と安全性を評価する第Ⅱ相医師主導治験を実施している。同件による2026年7月期通期業績への影響はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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