トーホー、6月売上高11.3%増、C&C既存店は0.7%減

■前年の米需要の反動減と台風がC&C既存店に影響

トーホー<8142>(東証プライム)は7月13日、2026年6月度の月次売上高を発表した。全社売上高は218億7800万円で、前年同月比11.3%増となり、全事業が前年実績を上回った。同社は業務用食品の卸売り・店舗販売を中核に、調理機器や品質管理、店舗設計・施工など外食事業者向けの支援も手がける。

C&C(業務用食品現金卸売)事業は0.4%増だった一方、既存店は0.7%減となった。前年の米需要の反動減に加え、台風の影響が重なった。6月末の店舗数はフランチャイズを含め96店舗で、前年同月比では新店3店舗、閉店1店舗となった。

DTB(業務用食品卸売)事業は14.4%増。国内外食産業向け販売がインバウンド需要などを背景に堅調に推移し、前期9月にグループ入りした三協食鳥も寄与した。FSL事業は建築関連会社の月内完工が前年同月より多く、2.4%増となった。数値は未監査の速報値で、後日修正される可能性がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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