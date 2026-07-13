*17:20JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、上昇一服後は失速も

13日の東京市場でドル・円は小じっかり。米国とイランによる戦闘再開で原油高に振れ、早朝の161円76銭から上昇基調に。午後は円売りで一時162円35銭まで上値を伸ばしたが、日本の為替介入への警戒感から円売りは抑制され、ドルは短期的に下押しされる場面もあった。

・ユ-ロ・円は184円46銭から185円45銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1384ドルから1.1445ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値68,410.63円、高値69,078.21円、安値66,653.11円、終値67,242.73円(前日比1,315.00円安)

・17時時点：ドル・円162円00-10銭、ユ-ロ・円185円20-30銭

【要人発言】

・木原官房長官

「GPIFのポートフォリオ修正は必要があれば行われる」

・イラン革命防衛隊

「ヨルダンの空軍基地をミサイルとドローンで攻撃、燃料タンクと弾薬庫から出火」

「米軍によるイラン沿岸基地に対する攻撃への報復第一段階、報復作戦は継続」

・米軍

「イランに対する新たな攻撃を完了」

「精密誘導兵器を用い、複数地点にある目標を攻撃」

「ホルムズ海峡は世界貿易にとって極めて重要、イランは海峡を支配していない」

「商船の航行の自由が確保されるよう態勢を整えている」

【経済指標】

・特になし《TY》