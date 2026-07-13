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東証グロ－ス指数は反落、やや様子見ムード優勢
*16:55JST 東証グロ－ス指数は反落、やや様子見ムード優勢
東証グロース市場指数 925.45 -3.18／出来高 4億3558万株／売買代金 1418億円東証グロース市場250指数 716.87 -2.01／出来高 1億6283万株／売買代金 1122億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値上がり銘柄数は246、値下がり銘柄数は296、変わらずは45。
10日の米国市場でダウ平均は149.60ドル高の52637.01ドル、ナスダックは74.72ポイント高の26281.61で取引を終了。トランプ大統領が対イラン和平協議継続で合意したことを明らかにし、寄り付き後、上昇。同時に大統領の「停戦終了」宣言や連邦準備制度理事会（FRB）が公表した半期に一度の金融政策報告を受けた長期金利の上昇を嫌気し一時伸び悩んだ。終盤にかけて、原油価格の下落を好感した買いや人工知能（AI）関連への買いが再開し相場を一段と押し上げ終了。
東証グロース市場指数は前週末終値水準からスタート。その後944.39ptまで上昇する場面があったが、そこから断続的な売りで上げ幅を縮小し、前場中頃にはマイナスに転じた。日経平均と同様に前引けにかけてはやや下げ渋ったが、後場も923pt水準を挟んでのもみ合い気味の展開が続いた。中東情勢の不透明感再燃やKOSPIの急落などもあって、やや手掛けにくさが意識されたようだ。
個別では、19.28％安となったアイドマHD＜7373＞が下落率トップに。26年8月期予想の大幅な下方修正が嫌気された。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、データセク＜3905＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、海帆＜3133＞、アーキテクツSJ＜6085＞、アクセルM＜3624＞などがランクイン。
一方、76.60％高となったビープラッツ＜4381＞が上昇率トップに。クウジットとのAI設計支援基盤の構築支援に関する事業提携が引き続き材料視されているもよう。売買代金上位銘柄では、テラドローン＜278A＞、QDレーザ＜6613＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、monoAI＜5240＞、ワンダープラネット＜4199＞、CRAVIA＜6573＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、フリー＜4478＞やカバー＜5253＞、サンバイオ＜4592＞などが上昇。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4381|ビープラッツ | 551| 239| 76.60|
2| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 230| 50| 27.78|
3| 4199|ワンプラ | 903| 135| 17.58|
4| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 28| 4| 16.67|
5| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 762| 100| 15.11|
6| 9331|キャスター | 810| 95| 13.29|
7| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 147| 16| 12.21|
8| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 202| 16| 8.60|
9| 3628|データＨＲ | 583| 44| 8.16|
10| 7803|ブシロード | 377| 27| 7.71|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7373|アイドマＨＤ | 1013| -242| -19.28|
2| 3133|海帆 | 81| -13| -13.83|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 201| -27| -11.84|
4| 3624|アクセルＭ | 77| -8| -9.41|
5| 4572|カルナバイオ | 331| -31| -8.56|
6| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 55| -5| -8.33|
7| 137A|Ｃｏｃｏｌｉｖｅ | 763| -68| -8.18|
8| 504A|イノバセル | 453| -39| -7.93|
9| 6166|中村超硬 | 701| -59| -7.76|
10| 135A|ＶＲＡＩＮ | 4080| -335| -7.59|《FA》
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