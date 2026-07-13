ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ナガホリ、MERFなどがランクイン

2026年7月13日 11:01

印刷

記事提供元：フィスコ

*11:01JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ナガホリ、MERFなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月13日　10:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8139＞ ナガホリ　　　　　 206700 　78258.1　 276.2% -0.0456%
＜3168＞ MERF　　　　　　248300 　69427.74　 190.35% 0.121%
＜8551＞ 北日銀　　　　　　　99100 　113129.4　 185.97% 0.0964%
＜1699＞ NF原油先　　　　　1201480 　136723.853　 183.92% 0.036%
＜7373＞ アイドマHD　　　　359900 　88593.82　 157.05% -0.1872%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　　206600 　152495.42　 148.11% -0.1233%
＜6227＞ AIメカテック　　　2275700 　5766687.6　 125.56% 0.1222%
＜4097＞ 高圧ガス　　　　　　206300 　85680.86　 95.28% -0.0185%
＜4577＞ ダイト　　　　　　　151500 　82156.74　 81.96% 0.0472%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　33869 　74615.194　 81.67% 0.0013%
＜3446＞ JTECCORP　　89100 　78222.82　 72.74% -0.1491%
＜7607＞ 進和　　　　　　　　44100 　66572.3　 70% -0.0356%
＜573A＞ iS日債20　　　　197740 　48935.458　 64.32% 0.0042%
＜4174＞ アピリッツ　　　　　83300 　29734.94　 62.31% 0.0612%
＜6255＞ エヌピーシー　　　　411600 　140361.14　 59.75% -0.0938%
＜6118＞ アイダ　　　　　　　318500 　204404.24　 58.34% 0.0745%
＜6668＞ プラズマ　　　　　　263100 　486664.8　 55.69% 0.0013%
＜6814＞ 古野電　　　　　　　783300 　3321448.2　 53.4% 0.1564%
＜559A＞ 梅乃宿酒　　　　　　33600 　20971.76　 52.93% 0.066%
＜4343＞ ファンタジー　　　　67800 　107800.16　 51.63% 0.0406%
<4575> CANBAS　　　　479900 　270552.32　 49.72% -0.0065%
<3046> JINSHD　　　　577600 　2558001.8　 48.12% -0.1925%
<9324> 安田倉庫　　　　　　55200 　114103.66　 45.53% 0.0134%
<6506> 安川電　　　　　　　9897000 　39751247.64　 41.16% -0.1434%
<9270> バリュエンスH　　　257100 　309035.24　 40.9% 0.0282%
<5885> ジーデップ　　　　　55400 　101670.56　 40.68% 0.0131%
<2634> NFSP500ヘ　　10350 　18114.395　 39.91% 0.0025%
<3388> 明治電機　　　　　　24100 　39140.22　 35.41% 0.0259%
<3624> アクセルマーク　　　1267400 　69659.2　 32.08% -0.0823%
<6194> アトラエ　　　　　　511200 　240201.74　 32% 0.0074%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事