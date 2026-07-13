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出来高変化率ランキング（10時台）～ナガホリ、MERFなどがランクイン
*11:01JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ナガホリ、MERFなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 10:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8139＞ ナガホリ 206700 78258.1 276.2% -0.0456%
＜3168＞ MERF 248300 69427.74 190.35% 0.121%
＜8551＞ 北日銀 99100 113129.4 185.97% 0.0964%
＜1699＞ NF原油先 1201480 136723.853 183.92% 0.036%
＜7373＞ アイドマHD 359900 88593.82 157.05% -0.1872%
＜5013＞ ユシロ 206600 152495.42 148.11% -0.1233%
＜6227＞ AIメカテック 2275700 5766687.6 125.56% 0.1222%
＜4097＞ 高圧ガス 206300 85680.86 95.28% -0.0185%
＜4577＞ ダイト 151500 82156.74 81.96% 0.0472%
＜2569＞ 上場NSQヘ 33869 74615.194 81.67% 0.0013%
＜3446＞ JTECCORP 89100 78222.82 72.74% -0.1491%
＜7607＞ 進和 44100 66572.3 70% -0.0356%
＜573A＞ iS日債20 197740 48935.458 64.32% 0.0042%
＜4174＞ アピリッツ 83300 29734.94 62.31% 0.0612%
＜6255＞ エヌピーシー 411600 140361.14 59.75% -0.0938%
＜6118＞ アイダ 318500 204404.24 58.34% 0.0745%
＜6668＞ プラズマ 263100 486664.8 55.69% 0.0013%
＜6814＞ 古野電 783300 3321448.2 53.4% 0.1564%
＜559A＞ 梅乃宿酒 33600 20971.76 52.93% 0.066%
＜4343＞ ファンタジー 67800 107800.16 51.63% 0.0406%
<4575> CANBAS 479900 270552.32 49.72% -0.0065%
<3046> JINSHD 577600 2558001.8 48.12% -0.1925%
<9324> 安田倉庫 55200 114103.66 45.53% 0.0134%
<6506> 安川電 9897000 39751247.64 41.16% -0.1434%
<9270> バリュエンスH 257100 309035.24 40.9% 0.0282%
<5885> ジーデップ 55400 101670.56 40.68% 0.0131%
<2634> NFSP500ヘ 10350 18114.395 39.91% 0.0025%
<3388> 明治電機 24100 39140.22 35.41% 0.0259%
<3624> アクセルマーク 1267400 69659.2 32.08% -0.0823%
<6194> アトラエ 511200 240201.74 32% 0.0074%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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