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出来高変化率ランキング（9時台）～アイダ、CRAVIAなどがランクイン

2026年7月13日 09:56

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記事提供元：フィスコ

*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アイダ、CRAVIAなどがランクイン
アイダ＜6118＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前週末取引終了後に、発行済株式数の5.63％にあたる330万株、金額で30億円を上限とする自社株買いを実施すると発表している。取得期間は26年9月7日から11月20日まで。取得した自社株は26年12月10日に全株消却する。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月13日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8139＞ ナガホリ　　　　　 195400 　78258.1　 270.44% -0.1222%
＜7219＞ HKS　　　　　　　11000 　2509.8　 259.81% 0.0733%
＜8927＞ 明豊エンター　　　　431100 　28192.7　 227.65% 0.0216%
＜7919＞ 野崎印　　　　　　　40400 　1615.82　 219.81% 0%
＜8551＞ 北日銀　　　　　　　82500 　113129.4　 163.53% 0.1228%
＜6964＞ サンコー　　　　　　16300 　2535.3　 147.85% 0.0043%
＜6573＞ CRAVIA　　　　1610600 　11524.64　 139.44% 0.1666%
＜3168＞ MERF　　　　　　140600 　69427.74　 118.06% 0.0828%
＜6155＞ 高松機械　　　　　　23200 　3777.2　 117.04% 0%
＜7521＞ ムサシ　　　　　　　2200 　2192.96　 86.97% -0.0222%
＜6227＞ AIメカテック　　　1621900 　5766687.6　 83.26% 0.1251%
＜8006＞ ユアサフナ　　　　　5300 　3506.42　 82.16% 0.0246%
＜4097＞ 高圧ガス　　　　　　181100 　85680.86　 80.18% -0.0017%
＜9215＞ CaSy　　　　　　1500 　615　 79.26% 0.001%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　32651 　74615.194　 77.47% 0.0062%
＜9206＞ SFJ　　　　　　　800 　966.84　 73.79% 0.0005%
＜7863＞ 平賀　　　　　　　　1600 　747.76　 64.47% 0.0225%
＜6615＞ UMCエレ　　　　　84600 　11552.02　 60.77% 0.0652%
＜6814＞ 古野電　　　　　　　783300 　3321448.2　 53.4% 0.1564%
<9017> 新潟交　　　　　　　700 　715.46　 51.58% -0.0095%
<4577> ダイト　　　　　　　110300 　82156.74　 46.97% 0.0632%
<6233> KLASS　　　　　3700 　776.5　 45.94% 0%
<7427> エコトレディン　　　11200 　5280.38　 44.14% -0.0047%
<7939> 研創　　　　　　　　3600 　1541.02　 41.37% -0.01%
<2634> NFSP500ヘ　　10263 　18114.395　 39.06% 0.0038%
<4174> アピリッツ　　　　　66700 　29734.94　 38.95% 0.0816%
＜6118＞ アイダ　　　　　　　264000 　204404.24　 38.77% 0.0957%
<7902> ソノコム　　　　　　1300 　2068.44　 38.43% 0%
<9162> ブリーチ　　　　　　6300 　1181.84　 37.18% -0.0042%
<6365> 電業社　　　　　　　1400 　6075.8　 35.78% -0.009%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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