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出来高変化率ランキング（9時台）～アイダ、CRAVIAなどがランクイン
*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アイダ、CRAVIAなどがランクイン
アイダ＜6118＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前週末取引終了後に、発行済株式数の5.63％にあたる330万株、金額で30億円を上限とする自社株買いを実施すると発表している。取得期間は26年9月7日から11月20日まで。取得した自社株は26年12月10日に全株消却する。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8139＞ ナガホリ 195400 78258.1 270.44% -0.1222%
＜7219＞ HKS 11000 2509.8 259.81% 0.0733%
＜8927＞ 明豊エンター 431100 28192.7 227.65% 0.0216%
＜7919＞ 野崎印 40400 1615.82 219.81% 0%
＜8551＞ 北日銀 82500 113129.4 163.53% 0.1228%
＜6964＞ サンコー 16300 2535.3 147.85% 0.0043%
＜6573＞ CRAVIA 1610600 11524.64 139.44% 0.1666%
＜3168＞ MERF 140600 69427.74 118.06% 0.0828%
＜6155＞ 高松機械 23200 3777.2 117.04% 0%
＜7521＞ ムサシ 2200 2192.96 86.97% -0.0222%
＜6227＞ AIメカテック 1621900 5766687.6 83.26% 0.1251%
＜8006＞ ユアサフナ 5300 3506.42 82.16% 0.0246%
＜4097＞ 高圧ガス 181100 85680.86 80.18% -0.0017%
＜9215＞ CaSy 1500 615 79.26% 0.001%
＜2569＞ 上場NSQヘ 32651 74615.194 77.47% 0.0062%
＜9206＞ SFJ 800 966.84 73.79% 0.0005%
＜7863＞ 平賀 1600 747.76 64.47% 0.0225%
＜6615＞ UMCエレ 84600 11552.02 60.77% 0.0652%
＜6814＞ 古野電 783300 3321448.2 53.4% 0.1564%
<9017> 新潟交 700 715.46 51.58% -0.0095%
<4577> ダイト 110300 82156.74 46.97% 0.0632%
<6233> KLASS 3700 776.5 45.94% 0%
<7427> エコトレディン 11200 5280.38 44.14% -0.0047%
<7939> 研創 3600 1541.02 41.37% -0.01%
<2634> NFSP500ヘ 10263 18114.395 39.06% 0.0038%
<4174> アピリッツ 66700 29734.94 38.95% 0.0816%
＜6118＞ アイダ 264000 204404.24 38.77% 0.0957%
<7902> ソノコム 1300 2068.44 38.43% 0%
<9162> ブリーチ 6300 1181.84 37.18% -0.0042%
<6365> 電業社 1400 6075.8 35.78% -0.009%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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