*09:52JST ティア---「樹木想 平和公園 真柳寺」第3期開業

ティア＜2485＞は10日、プロデュースする「樹木想 平和公園 真柳寺 第3期」を2026年7月18日に開業すると発表した。

「樹木想 平和公園 真柳寺」は、2023年10月の第1期、2024年7月の第2期開業に続く第3期となる。今回の第3期では、さらなる需要に対応するため樹木葬303区画を用意する。施工面積は30平方メートルで、運営は真柳寺が行う。

同霊園は、故人への「想い」を「樹木」に乗せるという樹木葬の特長から「樹木想」と名付けられている。真柳寺は鎌倉時代に創建された歴史ある寺院で、霊園は名古屋市千種区の平和公園内に位置する。

永代管理の樹木葬で、宗旨・宗派を問わず利用可能となる。さらに、管理費不要、一貫したサポート体制、生前契約可能といった特徴を備えている。駐車場は平和公園内に共同駐車場が複数箇所設置されており、各駐車場は10台から30台の収容が可能で、真柳寺霊園から徒歩1分圏内にも15台の共同駐車場を備えている。《KT》