*08:42JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比240円高の69250円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル161.73円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ファナック＜6902＞、任天堂＜7751＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比240円高の69250円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は149.60ドル高の52637.01ドル、ナスダックは74.72ポイント高の26281.61で取引を終了した。トランプ大統領が対イラン和平協議継続で合意したことを明らかにし、寄り付き後、上昇。同時に大統領の「停戦終了」宣言や連邦準備制度理事会（FRB）が公表した半期に一度の金融政策報告を受けた長期金利の上昇を嫌気し一時伸び悩んだ。終盤にかけて、原油価格の下落を好感した買いや人工知能（AI）関連への買いが再開し相場を一段と押し上げ、終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円89銭から161円28銭まで下落し、161円74銭で引けた。トランプ大統領が投稿で、「対イラン協議継続で合意した」とし、いったんドルが軟化したが、同時に「停戦は終了」とイランに伝えたとしたため原油価格が上昇し、ドルの下落は限定的となった。また、片山財務相が日本の金融資産投資を促進していくとの発言を受けた円買いも続いた。その後、連邦準備制度理事会（FRB）が議会に提出した半期に一度の金融政策報告書を公表、インフレが春に一段と上昇したと主張し、物価安定を再公約したため年内の利上げを織り込むドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.1442ドルから1.1412ドルまで下落し、1.1413ドルで引けた。

7月10日のNY原油先物8月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.67ドル（－0.93％）の71.41ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.50 2183 161.5 7.

99

5020 (JXHLY) ENEOS 16.60 1342 90 7.

19

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4985 280 5.

95

「ADR下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6506 (YASKY) 安川電機 78.09 6315 -657 -

9.42

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2374 -152.5 -

6.04

■そのたADR（10日）

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2313 22.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.22 0.03 6647 8

9

8035 (TOELY) 住友商事 9.69 -29.14 1567 11.

5

6758 (SONY.N) TDK 21.18 -0.06 3425 3

6

9432 (NTTYY) KDDI 17.32 -0.01 2801 10.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 -0.04 925 -1

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.42 -0.23 4758 5

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.47 0.75 6298 -7

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.31 4985 28

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.82 0.93 7381 6

1

8001 (ITOCY) 丸紅 30.56 -0.03 494 -438

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.48 0.15 8475 16

8

8031 (MITSY) 東京エレク 228.26 4.60 73833 89

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12130 -11

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.09 0.03 2764 33.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 0.54 2361 9

3

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.69 -0.01 945 -93

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.20 -0.10 1520

9

7267 (HMC.N) スズキ 50.67 0.36 2049 1

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.98 -0.05 6139 2

2

6902 (DNZOY) ファナック 22.20 0.76 7181 2

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.90 0.07 7407 1

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.14 0.58 2610 -

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.30 0.34 6518 4

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.62 0.08 25262 15

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.56 -0.05 5356 -

3

7741 (HOCPY) キヤノン 27.08 0.47 4380 4

0

6503 (MIELY) 三菱電機 72.64 0.53 5874 4

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.85 0.40 3210 1

7

7751 (CAJPY) 任天堂 10.98 0.04 7103 7

3

6273 (SMCAY) SMC 23.52 1.12 76078 50

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.92 0.13 317 6.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 45.40 0.00 73425 86

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.50 0.30 2183 161.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.42 0.10 4435 2

6

6702 (FJTSY) 富士通 20.63 -0.33 3336 -1

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.06 0.07 3577

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.32 -0.13 2316 -3.

5

8002 (MARUY) 三井物産 570.39 -1.45 4612 5

6

6723 (RNECY) ルネサス 14.95 -0.23 4836 7

4

6954 (FANUY) 京セラ 23.04 -0.17 3726

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.29 0.08 1883 2

2

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.06 0.08 4215 3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.97 0.19 6464 6

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.11 0.14 3594

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.08 0.07 2639 -2

1

6857 (ATEYY) シスメックス 9.47 0.14 1532

1

4543 (TRUMY) テルモ 13.59 -0.14 2198

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.10 0.21 1795 26.

5

（時価総額上位50位、1ドル161.73円換

算）《AN》