EUのMiCA規制でRevolutが暗号資産USDTの取り扱いを終了、8月末に法定通貨へ強制変換

欧州のフィンテック大手Revolut（レボリュート）は、暗号資産（仮想通貨）テザー（USDT）を保有する欧州ユーザーに対し、段階的なサービス停止と法定通貨への強制変換スケジュールを通告した。これはEUの暗号資産市場規制（MiCA）に伴う措置である。ユーザーは8月31日の最終期限までに対応を迫られている。

■迫るデッドラインとMiCA規制の影響

テザー（Tether）のステーブルコイン「USDT」を保有する欧州のRevolutユーザーは、厳しい期限に直面している。新規購入は2026年7月6日に停止されており、入金は7月30日以降拒否される。そして、日本時間2026年8月31日21:00（GMT 12:00）時点でRevolutアカウントに残っているUSDT残高は、その時点の市場レートで自動的に法定通貨へと強制変換される。

この措置はプラットフォーム独自の判断ではなく、EU法（MiCA）によるものだ。MiCAでは、法定通貨に連動するステーブルコインを「電子マネー・トークン（EMT）」に分類している。MiCAライセンスを保有する暗号資産サービスプロバイダー（CASP）は、発行体がEUの認可を受けていないEMTをリテール顧客に提供することが禁止されている（EU規則2023/1114第23条）。

Revolutは2025年11月にキプロス証券取引委員会（CySEC）からCASPライセンスを取得しており、MiCAのパスポート制度を通じて欧州約30カ国をカバーしている。このライセンスが法的制約となり、2026年7月1日の移行期間終了に伴い、USDTの提供継続が不可能となった。Revolutは7月3日にX（旧Twitter）への投稿でこの変更を認め、ユーザーに対して認可済みの代替ステーブルコインの一覧（DefiLlamaダッシュボード）を案内している。

■テザー社がMiCA認可を申請しなかった理由

テザー社はMiCAの認可申請を行っておらず、EUのEMTレジスターに登録されていない。これはコンプライアンスの失敗ではなく、意図的な戦略的意思決定である。

最大の対立点は準備金の構成にある。MiCAは、欧州銀行監督局（EBA）から「重要」とみなされる大規模なEMT発行体に対し、準備金の少なくとも60%をEUの信用機関（銀行）への預金として保有することを義務付けている。しかし、テザー社のモデルはこれとは逆の方向を向いている。BDO Italiaによる2026年第1四半期の四半期証明書によると、流通している1840億ドルのUSDTを裏付ける準備金の約80〜83%が、短期米国財務省証券（国債）などで保有されている。

この米国債への配分は、テザー社にとって主要な収益源である。同社は2026年第1四半期だけで約10億4000万ドル（約1684億8000万円、1ドル=162円換算）の純利益を報告している。MiCAの要求通りに準備金をEUの銀行預金に集中させれば、USDTの経済的存続を支える利回りが失われるだけでなく、銀行のカウンターパーティリスクが集中することになる。テザー社のパオロ・アルドイノCEOは、2023年3月のシリコンバレー銀行（SVB）破綻時にCircle社のUSDCが一時的にディペッグ（米ドルとの連動崩壊）した事例を挙げ、EUの銀行預金集中がもたらすリスクを警告してきた。

このトレードオフに直面したテザー社は、別の市場を選択した。同社は2024年11月にユーロ連動型ステーブルコイン「EURT」を廃止。さらに、2025年7月の米国GENIUS法成立を受け、2026年1月には連邦公認のAnchorage Digital Bankを通じて、米国のステーブルコインライセンス要件に準拠した新しい米国籍トークン「USAT」のローンチを発表している。

■欧州の取引所で相次ぐUSDTの上場廃止

RevolutはUSDTの取り扱いを停止した最初の欧州プラットフォームではないが、最も影響力が大きいと言える。7500万人以上の顧客を抱え、企業価値が750億ドル（約12兆1500億円、1ドル=162円換算）に達する同社は、一般ユーザーにとって従来の銀行業務と暗号資産をつなぐ独自の架け橋となっている。こうしたユーザーの多くは、他の暗号資産取引所のアカウントを持っておらず、USDTを管理する代替手段を容易に見つけられない可能性がある。

欧州の取引所におけるUSDT排除の動きは、2026年7月1日の移行期限よりもかなり前から始まっていた。Coinbase Europeは2024年12月に欧州経済領域（EEA）の顧客向けにUSDTを削除。Crypto.comが2025年1月に続き、Binanceも2025年3月に欧州でのUSDT取引ペアを制限した。その後、KrakenやOKX Europeも欧州証券市場監督局（ESMA）の執行カレンダーに従ってサポートを段階的に廃止している。

その中でもRevolutのスケジュールは最も過密だった。他の取引所が7月1日の期限前に動いたのに対し、Revolutは7月3日に発表し、わずか3日後の7月6日を購入締め切りに設定した。これにより、規制カレンダーを追っていなかったユーザーには、対応するための猶予がほとんど残されなかった。

Kaikoの市場調査データによると、EUの取引所におけるUSDTの取引高は2024年第4四半期から2025年第2四半期にかけて70%以上減少した一方、同期間に同取引所でのUSDCの取引高はほぼ倍増した。Revolutが設定した8月31日の期限により、規制された欧州のチャネルを流れるUSDTの取引高はさらに減少することになる。

■EUのUSDT保有者が取るべき対応

欧州のRevolutユーザーが取れる実質的な選択肢は、期限が迫るにつれて狭まっている。

購入窓口はすでに7月6日に閉じられており、次のハードルは7月30日である。この日を過ぎると、外部からのUSDT入金は完全に拒否される。USDTを外部ウォレットに移動させる予定がある場合は、7月30日までに送金を完了させる必要がある。最終ステップとなる8月31日には、Revolutが残っているUSDTをユーザーに代わって強制的に売却し、日本時間21:00（GMT 12:00）時点の市場レートでユーザーの基本法定通貨に変換する。このタイミングとレートをユーザーがコントロールすることはできない。

米ドルへのエクスポージャー（ヘッジ）としてUSDTを保有しているユーザーにとって、8月31日の自動変換はそのヘッジ手段を失うことを意味する。EU内でUSDTへのアクセスを維持する唯一の方法は、自己管理型（ノンカストディアル）ウォレットへの移行である。MiCAの制限はライセンスを持つプラットフォームに適用されるものであり、個人の所有には適用されないため、分散型取引所（DEX）でUSDTを保有・取引することはEU内でも引き続き合法である。

■MiCA規制がもたらしたUSDCの事実上の独占

今回の事態が示す最も大きな影響は、MiCAの準備金構造が欧州の金融主権に与える構造的な帰結である。

2024年7月1日にフランスの金融監督機関（ACPR）から電子マネー機関（EMI）ライセンスを取得し、MiCA認可を得ているCircle社の「USDC」は、USDTの退場による直接的な恩恵を受けている。USDCとCircle社のユーロ連動型ステーブルコイン「EURC」は、規制された欧州のプラットフォームに引き続き上場されている。Revolutも影響を受けるユーザーに対し、USDCを含むMiCA準拠の代替銘柄を推奨している。

USDCの時価総額は約730億ドル（約11兆8260億円、1ドル=162円換算）で、USDTのグローバル時価総額1840億ドルの約40%にとどまる。しかし、EUの規制区域内においては、USDCが事実上、認可されたプラットフォームを通じてアクセスできる唯一の主要な米ドル連動型ステーブルコインとなっている。

ここに、MiCAの設計者が予期しなかったかもしれないパラドックスが生じている。この規制は、欧州の金融主権を保護し、米国主導の金融インフラへの依存を減らすことを目的の一つとしていた。しかし、その準備金要件により、米国の連邦法（GENIUS法）の下で規制されている米国企業Circle社が、欧州のリテールユーザーに対する規制された米ドルステーブルコインアクセスの事実上の独占プロバイダーとなってしまった。

欧州中央銀行（ECB）のユルゲン・シャーフ氏は2025年7月のブログ投稿で、米ドルステーブルコインの広範な採用は米国に戦略的・経済的優位性を与える一方、欧州市民を高金利や地政学的な金融依存リスクにさらすと指摘していた。また、2026年3月に発表されたECBのワーキングペーパー3199号でも、米ドルステーブルコインの普及がEU各国中銀の金融政策ツールを弱め、為替レートのボラティリティを高める可能性があると確認されている。

MiCAは非準拠のステーブルコインを市場から排除し、Circle社の製品をその場所に据えた。この結果がEUの掲げる金融主権の目標を促進するのか、あるいは損なうのかという問題は、欧州委員会が現在進めているMiCAの見直し（2026年8月31日までに意見募集が締め切られる）において直接対処される必要があるかもしれない。

■準備金要件の仕組みとテザー社が撤退した理由

USDTをEU規制に不適合にさせた具体的な規定は、同様のビジネスモデルを持つ他のすべてのステーブルコイン発行体にも共通する構造的な選択を説明している。

MiCAは、単一の法定通貨に連動するステーブルコインを電子マネー・トークン（EMT）に分類する。EUのリテール顧客にEMTを発行するには、EUの認可を受けた信用機関であるか、または国家規制当局から電子マネー機関（EMI）ライセンスを取得している必要がある。さらに、取引量やユーザー数によってEBAから「重要」とみなされた発行体には、準備金の少なくとも60%をEUの信用機関に預金として預けることが義務付けられ、厳格な流動性要件が適用される。

テザー社の準備金構成は、約80〜83%が米国債で占められている。MiCAの重要EMTルールを適用すると、テザー社はその配分の大部分をEUの銀行預金に移さなければならなくなる。これは、四半期で10億ドル以上の利益を生み出す中核的な利回りメカニズムを消滅させる。また、同社がMiCA準拠に反対する理由として挙げた、2023年にUSDCを一時ディペッグさせたSVB破綻のような銀行破綻リスクに直接さらされることになる。

60%の銀行預金フロアは、償還ラッシュの際にステーブルコイン保有者が流動性の高い資産にアクセスできるように設計された。これに対しテザー社は、EUの商業銀行に準備金を集中させることは、米国債にはない別のシステム的リスクを導入することになり、MiCAの準備金設計は「馴染みがあること」と「安全であること」を混同していると反論している。この議論は、EU自身の見直しプロセスのなかでも現在進行形で続いている。

一方、Circle社は異なる方法でこの難局を乗り切った。同社の準備金は主に米国のカストディアンが保有する現金と短期国債で構成されており、欧州法人であるCircle Internet Financial Europe SASは、MiCA規則に基づいてUSDCおよびEURCを発行するフランスのEMIとして組織されている。さらに2026年4月、Circle社はフランスの金融市場庁（AMF）からEEA全域での暗号資産カストディおよび移転サービスの提供に関する追加認可を受け、欧州での規制対応フットプリントをさらに拡大している。

■投資家保護のパラドックス

EUのステーブルコインフレームワークは、未規制のデジタル資産のリスクからリテール投資家を保護するために設計された。しかし、RevolutによるUSDTの上場廃止は、その目標に内在する構造的な緊張関係を浮き彫りにしている。

従来の銀行システムの外で米ドル建ての資産を保有したいという理由（通貨のボラティリティが高い国や、国境を越えた送金を行うユーザーによく見られるユースケース）でUSDTを保有していたリテールユーザーは、Revolutの強制変換に対し、USDCへの切り替えや法定通貨への変換を受け入れるのではなく、自己管理型ウォレットへ移行することで対応する可能性がある。これが大規模に起これば、MiCAは欧州のリテールユーザーからUSDTへの露出を排除したのではなく、彼らを保護するために設計された規制の枠組みの外側へと追いやったことになる。オフショアや分散型の取引所は、MiCAの消費者保護要件、準備金基準、または開示義務の対象外だからである。

なお、一連の上場廃止プロセスにおいてUSDTの1.00ドルのペッグに乱れは見られず、テザー社のグローバルな支配力は維持されている。1840億ドルの時価総額は依然としてUSDCの2倍以上である。テザー社にとって、規制された欧州の取引所から撤退することは、四半期ごとに数十億ドルの利回りを生み出す米国債準備金モデルを維持するための、許容可能なトレードオフである。EUの規制当局にとって未解決の課題は、MiCAのステーブルコインフレームワークがより安全な市場を作ったのか、それとも単に世界を支配するステーブルコインとそれを好むリテールユーザーを、規制対象外のチャネルに押し出しただけなのかという点である。

■注目ポイントQ&A

●RevolutアカウントにUSDTを保有したまま何もしないとどうなりますか？

2026年8月31日の日本時間21:00（GMT 12:00）に、残っているUSDT残高は自動的にアカウントの基本法定通貨に市場レートで変換されます。変換のタイミングやレートをユーザーが指定することはできません。ご自身でレートやタイミングをコントロールしたい場合は、8月31日までにRevolut内で売却するか、入金が完全に拒否される7月30日より前に外部の自己管理型ウォレットへ出金する必要があります。

●なぜテザー社はMiCA規制に準拠しない選択をしたのですか？

MiCA規制は、EU内で活動する大規模なステーブルコイン発行体に対し、準備金の少なくとも60%をEUの銀行預金として保有することを義務付けています。テザー社は準備金の約80〜83%を米国債で保有して収益を上げており、EUの銀行への集中はシステム的リスクを高めると主張しています。規制に準拠するために準備金を再構成すると、収益の大部分が失われ、銀行破綻リスクにさらされることになるため、テザー社はEU市場へのアクセス維持よりも、現在の準備金モデルの維持を選択しました。

●USDTが排除されたことで、Circle社のUSDCはより安全な保有先になったと言えますか？

USDCはMiCAに準拠しており、8月31日以降も欧州の規制されたプラットフォームで取引可能です。しかし、規制準拠は「リスクがないこと」を意味しません。ECBが指摘するように、USDTからUSDCへの移行は、米ドルステーブルコイン間の置き換えに過ぎず、欧州の金融主権が叫ばれる中で米国の規制下にある金融インフラへの依存を深めることになります。規制準拠はあくまでステータスであり、将来のディペッグや発行体の破綻に対する絶対的な保証ではありません。

●8月31日以降も欧州でUSDTを保有し続けることは可能ですか？

はい、可能です。ただし、RevolutなどのMiCAライセンスを持つ欧州のプラットフォームを通じて保有することはできません。MiCAの制限は認可された仲介業者に適用されるものであり、個人の所有権を制限するものではありません。自己管理型ウォレットでUSDTを保有したり、個人間で送受信したり、分散型取引所（DEX）を利用することは引き続き合法です。8月31日以降もUSDTを保有したい場合は、7月30日までにRevolutから外部ウォレットへ出金するのが最も確実な方法です。

元記事: Revolut Halts USDT for EU Users: MiCA Reserve Law Triggers Forced Fiat Conversion