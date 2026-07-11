*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1タツモ、SUMCO、ユニオンツールなど

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

アトラエ＜6194＞ 805 +90

株主優待制度を拡充。

C&R社＜4763＞ 1448 +114

27年2月期業績予想を上方修正。増配予想も発表。

三協立山＜5932＞ 649 +19

27年5月期営業利益は前期比2.5倍予想。

ワッツ＜2735＞ 674 +30

第3四半期累計の営業利益33.8％増。株主優待制度の再開も発表。

ベルク＜9974＞ 6430 -260

第1四半期営業利益15.0％減。

トーセ＜4728＞ 645 -5

第3四半期累計の営業利益44.8％減。

上期の3.8％増から減益に転じる。下値は堅い。

SUMCO＜3436＞ 5244 +700

米SOX指数は3％の上昇に。

タツモ＜6266＞ 5210 +500

半導体製造装置株として買われる。

ユニオンツール＜6278＞ 20970 +1790

プリント基板関連に10日は買いが向かう。

リガク＜268A＞ 2456 +243

半導体株上昇につれ高。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5790 +490

半導体株高で値幅取りの動きも。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 6370 +613

英アームは9％の上昇に。

山一電機＜6941＞ 9230 +710

大和証券では目標株価を引き上げ。

日本電波工業＜6779＞ 3345 +210

AIインフラ関連も10日は幅広く買われる。

ブイ・テクノロジー＜7717＞ 7050 +460

半導体製造装置株高の流れに乗る。

ラサ工業＜4022＞ 1945 +151

AI・半導体株高が刺激。

三菱自動車工業＜7211＞ 361.8 +31.2

ヒト型ロボット量産開始と発表。

フジクラ＜5803＞ 5150 +212

AIインフラ関連の代表格として物色。

FUJI＜6134＞ 8248 +478

AI関連として押し目買い優勢。

ソシオネクスト＜6526＞ 2850 +186.5

半導体株高に乗る。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7880 +370

10日の安川電機決算発表も期待材料か。

住友電気工業<5802> 2582 +181

大手電線株一斉高で。

日本シイエムケイ<6958> 657 +29

AI関連の電子部品株が幅広く買われる。

日本トムソン<6480> 2076 +102

AI関連の一角として押し目買い。

野村マイクロ・サイエンス<6254> 4625 +285

サムスン電子株高も支援。

乃村工藝社<9716> 1183 +90

万博効果一巡で大幅減益も織り込み済み。

古河電気工業<5801> 3725 +182

大手電線株は一斉高に。《CS》