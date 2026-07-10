*17:43JST No.1---「SECURITY ACTION二つ星」の宣言・運用を伴走支援するコンサルプラン開始

No.1＜3562＞は10日、情報処理推進機構（IPA）が推進する「SECURITY ACTION（二つ星）」の宣言および社内運用の定着をワンストップで支援する「SECURITY ACTIONコンサルプラン」の提供開始を発表した。

同プランでは、No.1ビジネスコンサルタントが伴走し、現状調査から基本方針の策定、社内運用の定着までを総合的に支援する。支援開始から1～2カ月目には、IPAが定める25項目の診断に基づき、IT環境を可視化して課題を抽出する。3～4カ月目には診断結果を踏まえ、組織的・人的・IT機器利用など全12領域の情報セキュリティ関連規程を整備するとともに、情報セキュリティポリシーを策定し、「SECURITY ACTION（二つ星）」の自己宣言申請を支援する。5～6カ月目には、従業員への周知や運用定着を進め、日常業務の中でセキュリティ対策が自発的に実践される体制の構築を目指す。

今後は、本プランを通じて中小企業における「SECURITY ACTION（二つ星）」の宣言と運用定着を支援するとともに、2026年末に本格始動が予定されている経済産業省の「SCS評価制度」への円滑な移行も見据え、情報セキュリティ規程や運用基盤を活用したシームレスなセキュリティ・ロードマップの構築と上位支援サービスの設計を進める。《AK》