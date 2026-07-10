*17:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後の戻りは限定的

10日の東京市場でドル・円は下げ渋り。片山財務相の発言で日銀の利上げ時期前倒しの観測が広がり、午前中に円買い主導で162円07銭から161円29銭まで下落。午後は原油相場や米長期金利をにらみドルの買戻しが入ったが、161円半ばから後半と戻りは限定的だった。

・ユ-ロ・円は185円67銭から184円87銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1429ドルから1.1460ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値68,526.72円、高値69,374.86円、安値68,271.91円、終値68,557.73円(前日比813.88円高)

・17時時点：ドル・円161円60-70銭、ユ-ロ・円184円80-90銭

【経済指標】

・日・国内企業物価指数(6月)：前月比+0.4％(予想+0.3％、前回+0.9％→+1.1％)

・独・CPI(6月)改定値：前月比-0.3％、前回-0.3％

【要人発言】

・片山財務相

「GPIFなど年金基金による日本の金融資産投資を後押し」

「積極財政の下では巡行的に金利が上がることを想定」

「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」

「金利の具体的な水準については申し上げられない」

「骨太ショックとの報道は事実のため、与党との協議で調整」

「財政の持続可能性を確保し、市場の信認を得ていく」

・城内経済財政相

「円安は輸入物価に影響も、消費者物価は政策効果で抑制されている」

「日銀の自主性は尊重されなければならない」

「具体的手法は日銀に委ねられるべきという立場に変わりはない」

「政府が政策運営の方向性をあらかじめ日銀に伝えることはない」

「高市政権は財政の持続可能性を重視した財政運営を推進してきた」

「円安が国内物価に与える影響は必ずしも大きくない」《TY》