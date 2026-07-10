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東証グロ－ス指数は続伸、外部環境好転で買い優勢だが上値は重い展開
*16:59JST 東証グロ－ス指数は続伸、外部環境好転で買い優勢だが上値は重い展開
東証グロース市場指数 928.63 ＋6.01／出来高 4億4760万株／売買代金 1327億円東証グロース市場250指数 718.88 ＋3.34／出来高 1億5652万株／売買代金 971億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって続伸。値上がり銘柄数は414、値下がり銘柄数は139、変わらずは28。
前日9日の米株式市場でダウ平均は3日ぶり反発。対イラン和平協議の再開期待に加え、原油価格の下落が好感され、相場は終日堅調に推移した。ナスダックは金利安に加えハイテク回復が支援し、終盤にかけ上げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢だが上値の重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.08％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、中東情勢の不透明感は継続しているが、昨日の海外市場で原油先物価格が下落し、また、このところ上昇傾向を強めていた国内長期金利が上昇一服となるなど、外部環境の好転が新興市場で安心感となった。さらに、取引開始後に外為市場で円高・ドル安に振れたことも、内需系企業の多い新興市場の株価に有利に働くとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.30％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.06％上昇と、ダウ平均（0.27％上昇）と比べ上昇率が大きく、今日の東京市場では東証プライムの人工知能（AI）関連株や半導体関連株に物色の矛先が向き、新興市場では上値追いには慎重だった。こうした状況から今日の東証グロース市場指数は午前の中頃から上げ幅を広げたが、午後は上値の重い展開となった。
個別では、発行済株式数の9.99％上限の自社株買いと買付け委託を発表したプログリット＜9560＞、株主優待制度を拡充し新制度を導入すると発表したジェリビンズ＜3070＞、27年6月期のトレーディングカードゲーム海外売上比率が初の50%超見通しと発表したブシロード＜7803＞、引き続き「AI 導入支援コンソーシアム」を発足するとの発表が手掛かりとなったビープラッツ＜4381＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やGNI＜2160＞が上昇。値上がり率上位には、monoAI＜5240＞、Amazia＜4424＞などが顔を出した。
一方、米スペースX「スターシップ」を活用した月輸送サービスを開始すると発表し前日ストップ高の反動安となったispace＜9348＞、前日大幅高の反動安となったリベラウェア＜218A＞、25日線を下回り手仕舞い売りを誘ったヒューマンメイド＜456A＞、200日線を下回り先高観が萎んだLAホールディングス＜2986＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、日本ナレッジ＜5252＞、バリュエンス＜9270＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 180| 50| 38.46|
2| 4381|ビープラッツ | 312| 80| 34.48|
3| 4424|Ａｍａｚｉａ | 396| 80| 25.32|
4| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 60| 12| 25.00|
5| 2997|ストレージ王 | 1337| 238| 21.66|
6| 472A|ミラティブ | 562| 80| 16.60|
7| 4575|ＣＡＮＢＡＳ | 758| 100| 15.20|
8| 278A|テラドローン | 10860| 1360| 14.32|
9| 5243|ｎｏｔｅ | 2258| 248| 12.34|
10| 4372|ユミルリンク | 1361| 142| 11.65|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9348|ｉｓｐａｃｅ | 445| -63| -12.40|
2| 3133|海帆 | 94| -12| -11.32|
3| 5252|日本ナレッジ | 710| -71| -9.09|
4| 9270|バリュエンス | 1950| -184| -8.62|
5| 485A|パワーエックス | 1857| -143| -7.15|
6| 456A|ヒューマンメイド | 1537| -98| -5.99|
7| 2986|ＬＡＨＤ | 2791| -175| -5.90|
8| 218A|リベラウェア | 1221| -72| -5.57|
9| 7069|サイバー・バズ | 693| -37| -5.07|
10| 584A|ＬｉＮＫＸ | 3910| -180| -4.40|《SK》
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