*16:32JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約682円分押し上げ

10日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり94銘柄、値下がり130銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日9日の米国株式市場は上昇。対イラン和平協議の再開期待に加え、原油価格の下落が好感され、相場は終日堅調に推移した。ナスダックは金利安に加えハイテク回復が支援し、終盤にかけ上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。買い先行後は上げ幅を広げ、69000円を上回った。ただ、週末要因も広がる中、積極的に上げ幅を広げる動きは限定的で、後場は上値の重い値動きとなった。米ナスダックの上昇と金利低下を受け、値がさの半導体・AI関連株に買いが向かった。また、中東情勢の不透明感は継続しているが、昨日の海外市場で原油先物価格が落ち着いた動きだったことが株式市場で安心感となった。ただ、上場投資信託（ETF）の分配金捻出に絡む換金売りも需給面での重荷となったほか、日経平均は25日移動平均線が上値抵抗線として意識され始めており、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあった。

大引けの日経平均は前営業日比813.88円高の68557.73円となった。東証プライム市場の売買高は22億1193万株、売買代金は10兆4025億円だった。業種別では、金属製品、非鉄金属、情報・通信業などが上昇した一方で、海運業、小売業、保険業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は52％、対して値下がり銘柄は45％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約493円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約246円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、キオクシアHD＜285A＞、東京海上＜8766＞、テルモ＜4543＞、良品計画＜7453＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 68557.73(+813.88)

値上がり銘柄数 94(寄与度+1279.70)

値下がり銘柄数 130(寄与度-465.82)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6370 613 493.18

＜8035＞ 東エレク 72940 1880 189.06

＜6857＞ アドバンテ 29830 670 161.71

＜4062＞ イビデン 20300 780 52.29

＜4063＞ 信越化 7320 310 51.96

＜6954＞ ファナック 7156 305 51.12

＜5803＞ フジクラ 5150 212 42.64

＜6981＞ 村田製作所 9860 385 30.97

＜5802＞ 住友電気工業 2582 181 24.27

＜6920＞ レーザーテック 44380 1360 18.24

＜6273＞ SMC 75570 3550 11.90

＜7735＞ SCREEN 18150 400 10.73

＜6988＞ 日東電工 3193 63 10.56

<6361> 荏原製作所 6127 268 8.98

<6146> ディスコ 72560 1050 7.04

<6526> ソシオネクスト 2850 186.5 6.25

<5801> 古河電気工業 3725 182 6.10

<4385> メルカリ 4785 168 5.63

<6724> セイコーエプソン 2869 84 5.63

<6506> 安川電機 6972 156 5.23

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 82110 -3060 -246.19

＜6098＞ リクルートHD 12240 -265 -26.65

＜285A＞ キオクシアHD 77000 -860 -20.18

＜8766＞ 東京海上HD 7609 -261 -13.12

＜4543＞ テルモ 2189 -38.5 -10.32

＜7453＞ 良品計画 3623 -129 -8.65

＜6758＞ ソニーG 3359 -50 -8.38

<8015> 豊田通商 6034 -76 -7.64

<2801> キッコーマン 1619 -39.5 -6.62

<9433> KDDI 2790.5 -14.5 -5.83

<9735> セコム 6622 -78 -5.23

<2502> アサヒGHD 1581 -45.5 -4.58

<4452> 花王 3219 -61 -4.09

<8031> 三井物産 4556 -58 -3.89

<9843> ニトリHD 2380 -46 -3.86

<8267> イオン 1377 -37.5 -3.77

<7974> 任天堂 7030 -90 -3.02

<2503> キリンHD 2837 -83.5 -2.80

<8630> SOMPO 6513 -132 -2.65

<7832> バンナムHD 4017 -26 -2.61《CS》