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フジオフードなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2752＞ ;フジオフード;782%;653200;0.07;1093;-7 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;477%;77200;0.29;1464;-24 ＜2378＞ ;ルネサンス;451%;159600;0.16;1040;-3 ＜5131＞ ;リンカーズ;370%;79200;1.84;130;0 ＜4192＞ ;スパイダープラス;319%;211600;2.20;269;7 ＜8742＞ ;小林洋行;314%;6600;5.82;550;0 ＜3680＞ ;ホットリンク;306%;16200;10.60;216;-3 ＜9959＞ ;アシードＨＤ;300%;1200;2.13;900;1 ＜2778＞ ;パレモ・HD;271%;27400;7.57;113;1 ＜8165＞ ;千趣会;257%;152600;1.82;111;-1 ＜286A＞ ;ユカリア;248%;112300;9.33;794;7 ＜3900＞ ;クラウドＷ;229%;74300;6.05;597;1 ＜3912＞ ;モバファク;220%;2200;34.57;1098;9 ＜5589＞ ;オートサーバー;187%;5800;0.78;2717;21 ＜3053＞ ;ペッパー;185%;313900;2.09;179;-1 ＜4847＞ ;インテリＷ;172%;26800;6.59;952;3 ＜3997＞ ;トレードワークス;169%;181800;4.09;356;17 ＜8118＞ ;キング;143%;1000;3.08;1252;-3 ＜7038＞ ;フロンティアM;140%;30900;3.72;550;2 ＜4371＞ ;CCT;138%;13700;2.23;1428;3
[コメント]フジオフード＜2752＞は信用倍率0.07倍台と売り長で推移している。《FA》
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