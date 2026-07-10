*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～三菱自、長府製などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月10日 14:18 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2841＞ iFナス100H 232890 22539.427 321.61% 0.0064%

＜5946＞ 長府製 961200 116427.88 293.91% 0.0061%

＜6194＞ アトラエ 819100 44086.68 292.53% 0.1216%

＜9348＞ ispace 8865400 427649.96 257.66% -0.12%

＜2527＞ NZAMJリコア 201709 59158.872 246.66% 0.0234%

＜198A＞ ポストプライ 529400 13624 215.13% 0.0952%

＜7719＞ 東京衡機 428200 33857.46 214.1% 0.1084%

＜4174＞ アピリッツ 107900 11819.36 204.28% 0.0624%

＜7211＞ 三菱自 50272100 2897951.286 199.99% 0.0931%

＜1397＞ SMDAM225 16375 241161.34 187.89% 0.0136%

＜1591＞ NFJPX400 10844 63780.022 184.62% 0.0041%

＜2134＞ キタハマキャピ 2153500 11896.84 176.56% 0.037%

＜3070＞ ジェリービー 3152400 83335.34 154.11% 0.0641%

＜6323＞ ローツェ 7831900 9638471.94 146.83% 0.0213%

＜9270＞ バリュエンスH 314500 147811.68 145.12% -0.0801%

＜4825＞ WNIウェザー 675100 348470.66 142.92% -0.0449%

＜6191＞ エアトリ 229200 57583.9 134.78% 0.0887%

＜3276＞ JPMC 248100 114519.58 119.77% 0.0909%

＜3611＞ マツオカ 99400 86786.46 114.37% 0.039%

＜1828＞ 田辺工 52900 44456.62 101.42% -0.0317%

<2563> iS500米H 633940 109409.439 97.16% 0.0032%

<6291> エアーテック 83900 45998.04 95.92% 0.0613%

<6718> アイホン 55500 65307.36 94.11% 0.0039%

<6317> 北川鉄 68100 45655.66 93.38% 0.0063%

<5013> ユシロ 80500 102044.54 92.43% 0.0978%

<4575> CANBAS 699200 346187.6 90.41% 0.1519%

<453A> iS米カバコ 170530 58566.036 90.09% -0.0037%

<2248> iF500H有 4249 4670.563 89.85% 0.0074%

<7942> JSP 62500 69137.94 89.82% 0.0049%

<7803> ブシロード 1860100 280395.24 89.53% 0.1107%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》