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出来高変化率ランキング（14時台）～三菱自、長府製などがランクイン

2026年7月10日 14:51

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記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～三菱自、長府製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月10日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2841＞ iFナス100H　 232890 　22539.427　 321.61% 0.0064%
＜5946＞ 長府製　　　　　　　961200 　116427.88　 293.91% 0.0061%
＜6194＞ アトラエ　　　　　　819100 　44086.68　 292.53% 0.1216%
＜9348＞ ispace　　　　8865400 　427649.96　 257.66% -0.12%
＜2527＞ NZAMJリコア　　201709 　59158.872　 246.66% 0.0234%
＜198A＞ ポストプライ　　　　529400 　13624　 215.13% 0.0952%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　428200 　33857.46　 214.1% 0.1084%
＜4174＞ アピリッツ　　　　　107900 　11819.36　 204.28% 0.0624%
＜7211＞ 三菱自　　　　　　　50272100 　2897951.286　 199.99% 0.0931%
＜1397＞ SMDAM225　　16375 　241161.34　 187.89% 0.0136%
＜1591＞ NFJPX400　　10844 　63780.022　 184.62% 0.0041%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　2153500 　11896.84　 176.56% 0.037%
＜3070＞ ジェリービー　　　　3152400 　83335.34　 154.11% 0.0641%
＜6323＞ ローツェ　　　　　　7831900 　9638471.94　 146.83% 0.0213%
＜9270＞ バリュエンスH　　　314500 　147811.68　 145.12% -0.0801%
＜4825＞ WNIウェザー　　　675100 　348470.66　 142.92% -0.0449%
＜6191＞ エアトリ　　　　　　229200 　57583.9　 134.78% 0.0887%
＜3276＞ JPMC　　　　　　248100 　114519.58　 119.77% 0.0909%
＜3611＞ マツオカ　　　　　　99400 　86786.46　 114.37% 0.039%
＜1828＞ 田辺工　　　　　　　52900 　44456.62　 101.42% -0.0317%
<2563> iS500米H　　　633940 　109409.439　 97.16% 0.0032%
<6291> エアーテック　　　　83900 　45998.04　 95.92% 0.0613%
<6718> アイホン　　　　　　55500 　65307.36　 94.11% 0.0039%
<6317> 北川鉄　　　　　　　68100 　45655.66　 93.38% 0.0063%
<5013> ユシロ　　　　　　　80500 　102044.54　 92.43% 0.0978%
<4575> CANBAS　　　　699200 　346187.6　 90.41% 0.1519%
<453A> iS米カバコ　　　　170530 　58566.036　 90.09% -0.0037%
<2248> iF500H有　　　4249 　4670.563　 89.85% 0.0074%
<7942> JSP　　　　　　　62500 　69137.94　 89.82% 0.0049%
<7803> ブシロード　　　　　1860100 　280395.24　 89.53% 0.1107%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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