ガーミン未発表の回復計測バンド「CIRQA」、商標出願から浮かび上がるストレスセンサー搭載の可能性

ガーミンの未発表デバイス「CIRQA（シルカ）」に関する新たな商標出願が、カナダと欧州で確認された。この出願書類に記載された製品説明から、既存の画面なし競合デバイスにはない新しいセンサーが搭載される可能性が浮上している。本製品は、身体的ストレスだけでなく「精神的ストレス」からの回復を測定できるとされており、正式発表を前に大きな注目を集めている。

■カナダと欧州の商標出願が示す「センサーの進化」

報道によると、カナダ知的財産庁（CIPO）は2026年6月19日に、欧州連合知的財産庁（EUIPO）は同年6月23日に、それぞれガーミンの「CIRQA」に関する商標出願を受理した。これらはいずれも、2026年2月25日に米国特許商標庁（USPTO）に行われた最初の出願（出願番号99670310）の優先権を主張している。

注目すべきは、出願書類に記載された製品説明だ。そこには、ウェアラブルデバイスが「身体的および感情的ストレスからの回復、人間の覚醒度、およびパフォーマンス」を測定・分析するためのものであると明記されている。

この「身体的ストレス」と「感情的（精神的）ストレス」の回復を明確に区別している点が極めて重要である。身体的ストレスの回復は、従来の光学式心拍センサーを用いた心拍変動（HRV）の解析で測定可能だ。しかし、感情的ストレスの回復を測定するには、交感神経系によって制御される発汗作用に伴う皮膚の微小な電気伝導度の変化を測定する「皮膚電気活動（EDA）」センサーが必要となる。EDAは光センサーでは測定できず、皮膚に直接接触する電極が必要となるためだ。

ただし、商標出願は製品の用途範囲を定義する法的文書であり、搭載ハードウェアを確定する仕様書ではない。CIRQAが最終的に専用のEDA電極を搭載せずに発売され、既存の他社製品のように心拍変動や皮膚温のソフトウェアモデリングのみでストレス回復度を算出する可能性もある。ガーミンは本製品を正式発表しておらず、センサー仕様も認めていない。しかし、法務チームがEDA測定をカバーするのに十分な精度の文言を使用したということは、それをサポートするハードウェアの存在を強く示唆している。

■光学センサーでは捉えられない「EDA」の価値

心拍変動（HRV）と皮膚電気活動（EDA）は、同じ自律神経系の異なる側面を測定している。HRVは心拍の間隔から交感神経と副交感神経のバランスを捉えるが、これは全身的な統合信号であり、数値の低下が疲労、睡眠不足、病気、あるいは精神的ストレスのどれに起因するのかを特定することはできない。

一方、EDAは交感神経が汗腺に及ぼす直接的な影響を測定する。緊張する会話や仕事の不安などで脳の興奮中枢が活性化すると、1〜3秒以内に皮膚の電気伝導度が上昇する。EDAは意識的にコントロールできないため、ユーザー自身が自覚していないストレス反応を捉えることができる。

HRVとEDAを組み合わせることで、単一のセンサーでは不可能な分析が可能になる。例えば、低いHRVと高いEDAが同時に検出された場合、それは身体が疲弊している上に、急激な精神的ストレス（交感神経の興奮）が重なっていることを示す。現在、市場に出回っている画面なしの主要なバンド型デバイス（Whoop、Samsung Galaxy Ring、Fitbit Airなど）で、この両方の信号を同時に手首で測定できるものは存在しない。

■手首での測定精度という技術的課題

EDAセンサーを手首に配置する場合、測定の信頼性をどう確保するかが課題となる。学術研究によると、EDAの測定に最適な場所は汗腺密度が高い手のひらや指先（1平方センチメートルあたり200〜600個）だが、手首の汗腺密度は約5分の1と低い。

2021年の査読付き研究によると、指先で検出可能な皮膚コンダクタンス反応のうち、通常の状態で手首でも同時に検出できたのはわずか30％だった。ただし、アクティブなストレス負荷がかかっている最中には、その割合は72％まで上昇するという。また、運動によるノイズや、温度・湿度などの環境要因も手首での測定精度に影響を与える。

ガーミンがCIRQAにEDAを統合する方法としては、既存の光学センサー「Elevate」の横に独立したEDA電極モジュールを配置する、次世代Elevateセンサーにバイオ電気測定機能を組み込む、あるいは心電図（ECG）とEDAの電極機能を共通化する、といったアプローチが考えられる。研究データによれば、EDAに光学式心拍測定と加速度計を組み合わせることで、ストレス検出の正確性は77〜92％に向上するとされており、CIRQAもこのマルチセンサー構成を採用するとみられる。

■発売に向けたこれまでの動きと市場での位置づけ

CIRQAを巡っては、2026年1月にガーミンの公式サイトに製品ページが一時的に誤掲載されたことを皮切りに、米国、シンガポール、アラブ首長国連邦（UAE）などの規制機関の認証を次々と通過している。さらに、2026年5月20日にリリースされた「Garmin Connect」アプリのバージョン5.25では、画面のないペアリングデバイスをサポートするためのコードが追加されている。

競合環境に目を向けると、2026年5月7日に発表された「Fitbit Air」が99ドル（サブスクリプション義務なし）という低価格を設定し、年間199〜359ドルを要する「Whoop」のサブスクリプションモデルに対抗している。ガーミンの「Connect+」サブスクリプションは月額6.99ドル（約1,132円、1ドル＝162円換算）だが、基本的な回復指標は無料で利用できるため、CIRQAも同様のモデルを踏襲すると予想される。

ウクライナの小売業者によるリーク情報では、CIRQAの価格は約19,999フリヴニャ（現在の為替レートで約370〜500ドル）とされていたが、アナリストの予測では249〜349ドル（約4万300円〜5万6,500円、1ドル＝162円換算）の範囲に収まるとみられている。もしEDAセンサーの搭載が事実であれば、99ドルのFitbit Airに対してプレミアムな価格設定を正当化する強力な差別化要因になるだろう。

■注目ポイントQ&A

●EDA（皮膚電気活動）とは何ですか？なぜストレス測定に重要なのですか？

EDAは、交感神経系によって制御される発汗作用に伴う皮膚の電気伝導度の変化を測定する技術です。心拍変動（HRV）が身体的・精神的負荷を区別せずに総合的な自律神経のバランスを示すのに対し、EDAは精神的ストレスや突発的な不安、アドレナリンの放出といった急激な交感神経の興奮に特異的に反応します。これにより、回復の遅れが身体的な疲労によるものか、精神的なストレスによるものかをより正確に判別できるようになります。

●商標出願されたことで、CIRQAにEDAセンサーが搭載されることは確定しましたか？

確定ではありません。商標出願は製品の用途範囲を定義する法的文書であり、ハードウェアの仕様を保証するものではありません。ガーミンが専用のEDA電極を使わず、心拍変動や皮膚温のソフトウェアモデリングのみで精神的ストレスを算出する可能性もあります。ただし、法務チームがEDAをカバーする正確な文言を使用していることから、対応するハードウェアが開発されている可能性は極めて高いと考えられています。

●手首でのEDA測定は十分に信頼できるデータが得られますか？

手首は手のひらや指先に比べて汗腺密度が約5分の1と低いため、技術的な課題があります。研究では、指先で検出できるストレス反応の30％（ストレス負荷時は72％）しか手首では検出できないとされています。しかし、EDAに光学式心拍センサーや加速度センサーのデータを組み合わせる「マルチセンサー統合」を行うことで、ストレス検出の正確性を大幅に向上させることが可能です。

元記事: Garmin CIRQA: New Filings Signal Stress Sensor Whoop and Fitbit Air Lack