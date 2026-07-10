*14:13JST TalentX---採用カンファレンス開催、満足度94.2％を記録

TalentX＜330A＞は9日、「Talent Acquisition Conference 2026」の開催報告を発表した。AIネイティブな採用を科学する国内最高峰の人材獲得イベントを7月2日に開催し、会場とオンラインを合わせて約600名の企業の役員・採用担当者が申し込み、参加者アンケートでは94.2％が満足と回答した。

同カンファレンスは、「タレントアクイジション（戦略的な優秀人材の獲得）」の概念と実践手法を日本の採用市場に浸透させることを目的に開催された。次世代の採用モデル「AIネイティブ採用」をテーマに、AIを活用して人事担当者が候補者との関係構築や採用戦略設計などのコア業務へ専念できる環境を提唱し、先進企業の実践事例や有識者の知見を共有した。

参加者アンケートでは、採用における課題として「全社を巻き込んだ採用（リファラル）」「採用ブランディング」「AI・テクノロジー活用」「タレントプール」が高い関心を集めた。また、イベントを受けて始めたい取り組みでは「自社採用基盤の構築」が最多となり、参加者の意識が「採用オペレーションの改善」から「タレントアクイジションの実装」へシフトしていることが読み取れた。《KT》