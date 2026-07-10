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出来高変化率ランキング（13時台）～アトラエ、三菱自などがランクイン

2026年7月10日 14:00

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記事提供元：フィスコ

*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アトラエ、三菱自などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月10日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2841＞ iFナス100H　 　181496 　22539.427　 303.67% 0.0088%
＜5946＞ 長府製　　　　　　 　946700 　116427.88　 292.61% 0.0102%
＜9348＞ ispace　　　 　7687200 　427649.96　 243.24% -0.1062%
＜6194＞ アトラエ　　　　　 　485700 　44086.68　 241.24% 0.123%
＜2527＞ NZAMJリコア　 　164770 　59158.872　 224.36% 0.0234%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　 　399800 　33857.46　 206.10% 0.0987%
＜4174＞ アピリッツ　　　　 　100500 　11819.36　 195.77% 0.074%
＜7211＞ 三菱自　　　　　　 　46357000 　2897951.286　 190.22% 0.104%
＜1397＞ SMDAM225　 　16374 　241161.34　 187.88% 0.0136%
＜2134＞ キタハマキャピ　　 　2132400 　11896.84　 175.34% 0.037%
＜1591＞ NFJPX400　 　9694 　63780.022　 170.80% 0.0071%
＜6323＞ ローツェ　　　　　 　7337300 　9638471.94　 138.83% 0.0252%
＜3070＞ ジェリービー　　　 　2754200 　83335.34　 137.29% 0.0769%
＜4825＞ WNIウェザー　　 　605400 　348470.66　 129.28% -0.0464%
＜6191＞ エアトリ　　　　　 　209900 　57583.9　 123.79% 0.0862%
＜3611＞ マツオカ　　　　　 　94700 　86786.46　 108.48% 0.0397%
＜9270＞ バリュエンスH　　 　224900 　147811.68　 104.80% -0.0567%
＜2563＞ iS500米H　　 　630150 　109409.439　 96.44% 0.004%
＜1828＞ 田辺工　　　　　　 　50700 　44456.62　 96.44% -0.0333%
＜6718＞ アイホン　　　　　 　53800 　65307.36　 90.47% 0.0057%
<4575> CANBAS　　　 　699200 　346187.6　 90.41% 0.1519%
<2248> iF500H有　　 　4249 　4670.563　 89.85% 0.0074%
<6317> 北川鉄　　　　　　 　65400 　45655.66　 88.65% 0.008%
<5013> ユシロ　　　　　　 　76300 　102044.54　 85.90% 0.0929%
<453A> iS米カバコ　　　 　164290 　58566.036　 85.73% -0.0037%
<2513> NF外株　　　　　 　83134 　177717.297　 84.60% -0.0005%
<4813> ACCESS　　　 　1988700 　267464.54　 79.44% -0.0028%
<198A> ポストプライ　　　 　178200 　13624　 78.96% 0.0816%
<6291> エアーテック　　　 　72300 　45998.04　 78.24% 0.0573%
<7942> JSP　　　　　　 　56100 　69137.94　 77.33% 0.0065%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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