*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アトラエ、三菱自などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月10日 13:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2841＞ iFナス100H 181496 22539.427 303.67% 0.0088%

＜5946＞ 長府製 946700 116427.88 292.61% 0.0102%

＜9348＞ ispace 7687200 427649.96 243.24% -0.1062%

＜6194＞ アトラエ 485700 44086.68 241.24% 0.123%

＜2527＞ NZAMJリコア 164770 59158.872 224.36% 0.0234%

＜7719＞ 東京衡機 399800 33857.46 206.10% 0.0987%

＜4174＞ アピリッツ 100500 11819.36 195.77% 0.074%

＜7211＞ 三菱自 46357000 2897951.286 190.22% 0.104%

＜1397＞ SMDAM225 16374 241161.34 187.88% 0.0136%

＜2134＞ キタハマキャピ 2132400 11896.84 175.34% 0.037%

＜1591＞ NFJPX400 9694 63780.022 170.80% 0.0071%

＜6323＞ ローツェ 7337300 9638471.94 138.83% 0.0252%

＜3070＞ ジェリービー 2754200 83335.34 137.29% 0.0769%

＜4825＞ WNIウェザー 605400 348470.66 129.28% -0.0464%

＜6191＞ エアトリ 209900 57583.9 123.79% 0.0862%

＜3611＞ マツオカ 94700 86786.46 108.48% 0.0397%

＜9270＞ バリュエンスH 224900 147811.68 104.80% -0.0567%

＜2563＞ iS500米H 630150 109409.439 96.44% 0.004%

＜1828＞ 田辺工 50700 44456.62 96.44% -0.0333%

＜6718＞ アイホン 53800 65307.36 90.47% 0.0057%

<4575> CANBAS 699200 346187.6 90.41% 0.1519%

<2248> iF500H有 4249 4670.563 89.85% 0.0074%

<6317> 北川鉄 65400 45655.66 88.65% 0.008%

<5013> ユシロ 76300 102044.54 85.90% 0.0929%

<453A> iS米カバコ 164290 58566.036 85.73% -0.0037%

<2513> NF外株 83134 177717.297 84.60% -0.0005%

<4813> ACCESS 1988700 267464.54 79.44% -0.0028%

<198A> ポストプライ 178200 13624 78.96% 0.0816%

<6291> エアーテック 72300 45998.04 78.24% 0.0573%

<7942> JSP 56100 69137.94 77.33% 0.0065%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》